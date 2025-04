Bell Food Group baut Geflügelproduktion in Deutschland aus – Fokus auf Bio-Fleisch

Marco Tschanz, CEO der Bell Food Group

Sie sind an Mosa Meat beteiligt, das Rindfleisch direkt aus tierischen Zellen herstellt. Wann kommt der Mosa-Meat-Burger?

Marco Tschanz: Letztes Jahr haben wir die Zulassung für kultiviertes Rinderfett in Europa und in der Schweiz beantragt. Die Zulassung könnte etwa zwei Jahre dauern. Sie wird zunächst nur für Hybridprodukte möglich sein, also zum Beispiel 80 Prozent pflanzliches und 20 Prozent kultiviertes Rinderfett, um den Fleischgeschmack in Fleischalternativen zu intensivieren. Geht man von einer Zulassungszeit von zwei Jahren plus der Entwicklung der Fleischzellen aus, rechne ich damit, dass der Burger frühestens 2030 massenmarktfähig im Lebensmitteleinzelhandel sein wird.

Warum haben Sie in Mosa Meat investiert?

Für uns ist es wichtig, mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten. In der Schweiz sind wir Marktführer im Fleischbereich. Als Verarbeiter sind wir auf Rohstoffe angewiesen, und wenn diese statt von der Weide plötzlich aus dem Bioreaktor kommen, müssen wir frühzeitig Bescheid wissen. Deshalb haben wir in diesen Bereich investiert.

Was bringt die Zukunft?

Wir wollen weiterhin profitabel wachsen. Dabei steht nicht der Umsatz im Vordergrund, sondern die Profitabilität, insbesondere das EBITDA-Wachstum. Wir konzentrieren uns darauf, nur dort tätig zu sein, wo wir einen echten Mehrwert bieten können, um Marktanteile zu gewinnen und organisch zu wachsen. Das ist unser Ziel.