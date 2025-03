Grillen im Einzelhandel – mit Storytelling und Beratung zum Erfolg

Interview So wird die Fleischtheke zum Kommunikations-Hotspot

Christian Lamboley ist Vertriebsberater für die Bedienungsabteilungen Fleisch und Wurst. Bildquelle: Ingo Hilgers

Was reizt Sie am Grillen?

Christian Lamboley: Grillen mit der Familie ist eine schöne Art, Essen zuzubereiten und zu genießen. Grillen ist aber auch ein gesellschaftliches Ereignis, das oft als Event gefeiert wird.

Welche Trends in der Grillsaison können Sie im Bereich Grillen ausmachen?

Das Grillsortiment weist im Vergleich zu Kochen, Braten, Kurzbraten die größte Vielfalt auf. Im Trend liegen Spieße sowie Steaks aus hochwertigen Fleischsorten.

Im Detail: Welche Fleischsorten laufen besonders gut?

Neben Lamm, Rind und Geflügel runden auch Wildschwein, Spanferkel oder Hirsch-Schwenksteaks das Grillsortiment ab. Auch Strauß, Bison oder Büffelfleisch sind gelegentlich auf deutschen Grillpartys zu finden.

Was ist mit der guten alten Bratwurst?

Die Bratwurst gehört zu vielen Grillevents, wobei sich auch in diesem Segment eine Vielzahl an Grillbratwurstspezialitäten entwickelt haben, wie Merguez, Chipolatas, Toulouse, Mexican, Tomate-Mozzarella, Käse-Spinat, Käse-Chili, Rote Griller und Käse-Griller.

Kommen immer mehr Grillprodukte aus dem Ausland auf den heimischen Grill?

Durch zahlreiche Koch- und Grillsendungen gelangen auch ausländische Grillprodukte auf den heimischen Grill. Dennoch gehört Deutschland mit seinem innovativen, vielfältigen und abwechslungsreichen Grillsortiment zu den weltweit führenden Grillländern.

Wie sollten die Grillprodukte präsentiert werden?

Hochwertiges Fleisch sollte im Markt aufmerksamkeitsstark inszeniert werden. Sinnvoll ist eine Blockpräsentation mit den Kategoriebezeichnungen „Grillspezialitäten“, „Saisonspezialitäten“ oder „Festtagsspezialitäten“. Zunehmend möchte der Kunde am Point of Sale Ideen und Anregungen erhalten, daher sollten entsprechende Soßen und Beilagen die Präsentation der Fleischspezialitäten abrunden.

Was empfehlen Sie für das Marketing?

Der Händler sollte hier alle Kanäle nutzen. Vor allem die sozialen Netzwerke spielen heute eine große Rolle. Hier werden ständig neue Ideen gepostet. Wünschenswert wäre, dass die Fleischtheke zum Kommunikationsort wird. Wenn man mit Aufstellern, Rezeptservice, Flyern, Deckenhängern und natürlich der persönlichen Kundenansprache „stimmige“ Geschichten zu den Produkten und der Zubereitung erzählt. Das macht Lust auf mehr.

Wie wird das Personal geschult?

Sehr oft werden im Handel Produkte gelistet, von denen die Mitarbeiter hinter der Theke nicht wissen, um welches Produkt es sich handelt. So können Produkte nicht erfolgreich verkauft werden. Deshalb ist ein sicherer fach­licher Umgang mit dem Produkt in jedem Fall wichtig. Bei Grillprodukten sollte das Personal die Tiergattung und die Garzeiten kennen. Das Grillprodukt selbst gegrillt zu haben, ist die beste Schulung.

Welche Rolle spielt dabei die Motivation?

Ein motivierter Verkäufer ist erfahrungsgemäß erfolgreich und steigert nicht nur den Umsatz seiner Abteilung, sondern sorgt auch für zusätzliche Kundenbindung.

Welche Tipps haben Sie für die Händler?

Die Kunden erwarten eine kompetente Beratung und auch Tipps für die Zubereitung. Das Personal muss daher sowohl den Geschmack als auch die Verwendungsmöglichkeiten der Produkte kennen. Es gibt sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel zum Fleischsommelier. Meiner Meinung nach sollte die Geschichte der Produkte im Vordergrund stehen, der Preis rückt dann in den Hintergrund.

Welches Fleisch mögen Sie persönlich?

Das Hähnchenkeulen-Schwenksteak ist mein derzeitiger Favorit, saftig, zart, geschmackvoll und sehr dankbar in der Zubereitung.