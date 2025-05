Einfache Anwendung: Der Deal Monitor ist als Webtool konzipiert. Bildquelle: Marktguru

Im Lebensmitteleinzelhandel entscheiden wöchentliche Aktionen zunehmend über Marktanteile und Kundenzufriedenheit. Wer im Preiswettbewerb bestehen will, braucht mehr als ein gutes Bauchgefühl – er braucht präzise Informationen, wie die Konkurrenz agiert, welche Produkte ­beworben werden und zu welchen Kondi­tio­nen sie erhältlich sind. Ein neues digitales Analysewerkzeug verspricht genau das: Es liefert detaillierte Einblicke in das aktuelle Angebotsge­sche­hen – bis auf Bar­code- und Postleitzahlebene mit regionaler Feinabstimmung. Entwickelt wurde das Tool von Marktguru, einem Unternehmen, das bislang vor allem durch seine Endkunden-App bekannt ist. Mit dem Launch seines neuen Analyse-Tools „Deal Monitor“ adressiert das Unternehmen eine zentrale Herausforderung im Lebensmittel- und Konsumgüter­markt: den steigenden Bedarf an Echtzeitdaten zur Preisgestaltung. Das Tool ermögliche eine bislang kaum erreichte Transparenz über beworbene Aktionspreise, betont Marcus Jurman, Chief Research Officer bei Marktguru, im Gespräch mit der Lebensmittel Praxis.

Echtzeitdaten auf Barcode-Ebene

Der Deal Monitor basiert auf einer kontinuierlich aktualisierten Datenbasis mit über 3,5 Millionen digitalen Angeboten. Diese stammen zu 90 Prozent aus den in Deutschland und Österreich verfügbaren Handzetteln und Werbebeilagen – digital wie analog. Während nach Aussagen von Jurman andere Anbieter mehrere Tage benötigen, um entsprechen­de Informationen bereitzustellen, liegt der Fokus von Marktguru auf Geschwindigkeit: Die Daten sind nach seinen Angaben ab dem ersten Gültigkeitstag verfügbar. Entscheidend sei zudem die Tiefe der Information. „Wir liefern Daten nicht nur auf Angebots-, sondern auf GTIN-Ebene“, so der Marktguru-Manager. Das heißt, Preisaktionen lassen sich auf konkrete Sorten und Packungsgrößen zurückführen – inklusive Differenzierungen nach Marke, Biostatus oder Eigenmarkenzugehörigkeit. Ein besonderes Merkmal des Deal Monitors ist die regionale Granularität. Anwender – vom selbstständigen Kaufmann bis zum Markenartikler – können ihr Marktumfeld gezielt eingrenzen. Die Analyse kann auf Bundesländer, Landkreise oder sogar einzelne Postleitzahlen heruntergebrochen werden. „Gleich, ob man in Linz oder Leipzig unterwegs ist – unser Tool erlaubt die Definition des relevanten Einzugsgebiets“, erklärt Jurman. Die Preisaktionen der Wettbewerber vor Ort lassen sich so gezielt beobachten und mit den eigenen Maßnahmen abgleichen.

Wettbewerb analysieren, Preise anpassen

Für den Einzelhandel bedeutet das: Der Deal Monitor liefert ein präzises Wettbewerbsmonitoring, das die operative Preissetzung unterstützt. Angebote von Discountern, Vollsortimentern, Drogeriemärkten und sogar Spezialisten wie Getränkefachhändlern werden abgebildet. Die Ergebnisse lassen sich als Visualisierungen oder Rohdaten exportieren – etwa zur Integration in BI-Systeme. Auch histori­sche Zeitverläufe sind darstellbar, um etwa Saiso­nalitäten oder Preisentwicklungen zu analysieren. Damit seien eine datenbasierte Steuerung von Promotions und eine exakte Bewertung von Preiselastizitäten möglich. Bereits jetzt lädt eine wachsende Zahl von Marktguru-App-Nutzern ihre Kassenbons hoch. Diese freiwillig erhobenen Daten ermöglichen eine zusätzliche Bewertungsebene: Welche Produkte werden tatsächlich gekauft? Welche Promotionen funktionieren – und welche nicht? Die Analyse von Markentreue, Käuferwanderung oder Loyalitätsverlusten nach bestimmten Maßnahmen kann besonders für Hersteller von Interesse sein. „Wir erreichen bei der Datenmenge mittlerweile ein Niveau, das mit klassischen Marktforschungspanels vergleichbar ist – aber mit deutlich höherer Geschwindigkeit“, betont Jurman.

Mit der Integration von Kassenbondaten und der Option, Nachfrageeffekte messbar zu machen, öffnet sich der Deal Monitor zunehmend auch für umfassendere Marktforschungsfragen. Promotion-Effizienz, Shopper Insights, Aktionsplanung – die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. „Unser Ziel ist es, nicht nur Preistransparenz zu schaffen, sondern auch Handlungskompetenz“, sagt Jurman. Der Deal Monitor sei ein strategisches und individuell anpassbares Hilfsmittel für Kaufleute und Hersteller gleichermaßen.