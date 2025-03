Hista-Food-Gründerin Ana Hansel entwickelt Produkte für Menschen mit Unverträglichkeiten. Bildquelle: Hista Fit

Diffuse Beschwerden, ein Ärztemarathon: Fast zehn Jahre brauchte Ana Hansel, bevor sie die Diagnose Histaminintoleranz bekam. 1 bis 3 Prozent der Bundesbürger wurden bisher diagnostiziert. „Die Dunkelziffer ist aber wahrscheinlich sehr viel höher. Studien gehen sogar von bis zu 20 Prozent der westlichen Bevölkerung aus, die eine Histamin-Problematik haben könnten“, erklärt die Gründerin und Geschäftsführerin von Hista Fit. Unter der Marke Hista Food bietet sie Bio-Lebensmittel an, die die histaminarme Ernährung im Alltag erleichtern sollen.

Doch worum geht es dabei eigentlich? Histamin sei ein sogenanntes biogenes Amin, ein Stoff, der vom Körper gebildet wird und für viele wichtige Prozesse zuständig ist. „Wir nehmen es tagtäglich in unterschiedlicher Konzentration über unsere Nahrung oder auch Medikamente auf. Viel Histamin enthalten zu Beispiel Rotwein, lang gereifter Käse oder Salami“, erklärt Hansel. Es könne aber auch passieren, dass der Körper selbst durch Stress, Parfüme oder Umweltgifte mehr Histamin ausschütte, als er brauche und abbauen könne. Ein Zuviel an Histamin kann zu allergieähnlichen Symptomen wie Verdauungsstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen oder Hautrötungen führen.

2020 gründete sie das Unternehmen Hista Fit, klärt in Webinaren und auf Kongressen auf und entwickelt Lebensmittel für eine histaminarme Ernährung. „Wir bauen uns zwar gerade eine Nische in der Nische auf, aber auch in einer Nische kann man erfolgreich sein, denn ausgewiesene histaminarme Produkte gibt es bisher so gut wie noch gar nicht“, so Hansel. 2022 gewann sie mit ihrer damaligen Mitgründerin in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ Ralf Dümmel und Nils Glagau als Investoren.

Erste Listungen im Handel

14 Artikel sind aktuell unter Hista Food erhältlich. Die Produkte stehen in der Regel in den Frei-von-Regalen und sollen alle ansprechen, die eine Unverträglichkeit haben. Alle Produkte sind glutenfrei, laktosefrei und für eine histaminarme und zusätzlich überwiegend fruktosearme Ernährung geeignet. Außerdem ist alles bio, vegan und ohne Zusatzstoffe. „Wir haben klassische Ersatzprodukte“, so Hansel. Von Brot, Müsli und Aufstrichen fürs Frühstück über eine Gemüsebrühe, Asiasoße und einen Gemüsesoßen-Ersatz für die histaminreiche Tomatensoße bis hin zu Riegeln und Keksen. Hergestellt werden sie von Lohnproduzenten.

Erhältlich sind die Produkte bisher bei einigen Edeka-Händlern, bei Globus und Famila. Die Drogeriemarktkette dm hat gerade zwei Produkte in eine 6-monatige Testlistung genommen: den Hista Food Bio-Beeren-Riegel und den Bio Gemüsestreich Zucchini & Basilikum. Der Schritt sei sehr wichtig, um Betroffene zu erreichen. „Eine Listung bei dm ist eine riesige Chance für uns, diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen“, meint die Gründerin.