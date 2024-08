Kleine Snacks statt traditioneller Drei-Mahlzeiten-Alltag: Für 89 Prozent der deutschen Konsumenten gehört der Verzehr „Für ­zwischendurch“ zur täglichen Ernährung. Das bestätigt eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts The Harris Poll im Auftrag von Mondelez International. 65 Prozent der in Deutschland Befragten haben in letzter Zeit bei der Wahl ihrer Snacks auf gesundheitliche Aspekte Wert gelegt.

„Snacking ist einer der größten Trends der letzten Jahre, der jedoch noch nicht zu Ende erzählt ist“, meint Jochen Matzer, Mitgründer des Food Harbour Hamburg. Das Interesse der Verbraucher zu personalisierter und gesünderer Ernährung eröffne im Snack-Bereich Wachstums- und Profilierungspotenziale, denn: „Es gibt noch zu wenig gesündere Alternativen zu Schokoriegeln und Co.“ Gesündere Snacks, vor allem in herzhafter Form, und Angebote speziell für ältere Kinder und deren Eltern sieht er als Marktlücke.

Genau hier setzt Foodloose, Hersteller für Bio-Nussriegel, mit seiner Range Cool Kids an. „Wir wollen die Lücke zwischen Babysnacks und ungesunden Kindersnacks schließen“, sagt Co-Gründerin und CEO Katha­rina Staudacher. Zum Angebot gehören etwa knusprige Apfelchips, bestehend aus getrockneten und dann im Vakuum aufgepoppten Apfelspalten. Ein Tütchen entspricht einem Apfel, so das Versprechen. Auch Fruchtgummis aus 98 Prozent Frucht oder Nuss- und Fruchtcreme-Riegel mit der Süße aus Datteln sollen Kinder und Eltern gleichermaßen anspre­chen. Die Produkte sind bio-vegan, laktosefrei und kommen ohne raffinierten Zucker aus. Am Marketing habe das Unternehmen länger feilen müssen, erzählt Staudacher. Die mit einer Agentur entwickelten Figuren in Form von Monsterchen kamen bei den Kindern nicht an, machten gar Angst. Das Unternehmen investierte noch einmal in Marktforschung, entwickelte neue Figuren in Form von lustigen Früchten und den Slogan „Von Müttern entwickelt“. Damit gewinnt die Marke das Vertrauen von Eltern und die Akzeptanz bei Kindern.

Platzierungsfrage ungelöst

Mit verstecktem Gemüse will das Start-up Malunt der Ernährungswissenschaftlerin Marie Janknecht das Snacking-Angebot gesünder machen. „Die Idee ist: Pro Riegel liefern wir eine Portion Gemüse“, erklärt sie. Je nach Sorte stecken bis zu 27 Prozent getrocknete Tomaten, Paprika oder Kürbis in den Snacks, dazu Proteinquellen wie Kürbis- oder Sonnenblumenkerne, Hanfsamen oder Erbsenprotein. Dattelpaste rundet den Geschmack der herzhaften Riegel ab, sorgt für die richtige Konsistenz, die nötige Bindung und Konservierung der Produkte.

Die Produkte richten sich vor allem an Menschen, die sich besser ernähren möchten, ohne zu tief in Ernährungswissenschaften und Nachhaltigkeitsthemen eintauchen zu müssen. Auch junge Eltern will sie ansprechen. Kommunikation und Markenauftritt sollen vermitteln: „Wir machen es euch leicht, euch gut zu ernähren“, erklärt Janknecht. So wirbt sie mit Informationen wie „Eine ganze Paprika ist hier drin versteckt“ oder „sättigt zwei bis drei Stunden“. Die drei bisherigen Riegel sind vegan, bio, glutenfrei und frei von raffi­nier­tem Zucker, Geschmacksverstärkern und Aromen. Aktuell arbeitet sie an weiteren Sorten. Grüne Riegel würden nachgefragt, gibt sie ein Beispiel. Auch über eine Linie speziell für Kinder denkt sie nach. Eine Hürde: die richtige Platzierung und der optimale Zeitpunkt für den großen Launch im Lebensmittel- und Drogeriehandel. „Erste Tests bei selbststän­digen Kaufleuten und in Filialen der Drogeriemarktkette Budni waren positiv, doch zeigen auch, dass es eine ganz neue Produktkategorie schwer hat“, berichtet sie. Zwischen süßen Riegeln sind ihre convenienten Gemüse-Portionen erklärungsbedürftig, die Frage, wo diese vom Kunden künftig gesucht werden, noch ungelöst. Ob sie in der Gemüse-Abteilung Anklang finden, gilt es noch zu testen.

Ähnlich geht es Karl Karlo. Die Snack-Marke hat mit Veggie Jerky fleischfreie Pendants zu Beet Jerky kreiert. Die Bio-Gemüse-Snacks sind gedörrt und herzhaft gewürzt. Zuerst wurden die Produkte in Papiertüten angeboten. „Das sah Verbrauchern aber zu gesund aus“, sagt Denis Rauschenberg, Commercial Manager beim Hersteller 10X Innovation. In der Plastikverpackung kommen die Produkte besser an. Doch auch für die Veggie Jerkys gilt es jedoch noch den optimalen Platz im Regal zu finden.