Bildquelle: Nadine Keilhofer

Tierschutz- und Tierrechts-NGOs „entlarven“ in den letzten Wochen immer wieder Molkereien. Ihr Credo: Molkereien unterstützten Tierleid. Öffentlichkeitswirksam mit online gestellten Videos oder spektakulären Besetzungen prangern sie jegliche Form der Anbindehaltung – ob mit oder ohne Auslauf – an. Mehr noch: Sie suggerieren, dass Milcherzeugung auf Höfen mit Anbindehaltung eine Straftat sei. Den Molkereien, die diese Milch verarbeiten, geben sie eine Art Mitschuld.

Hochwald-CEO Detlef Latka misst der Milchsilobesetzungsaktion auf dem Bärenmarken-Betriebsgelände in Mechernich im März jedoch keine große Bedeutung bei. Der Staatsschutz habe sich zwar eingeschaltet. Aber nur deshalb, weil es sich bei Molkereiprodukten um kritische Infrastruktur handele. Gefühlt hätten „zwei Hundertschaften Polizisten fünf Aktivisten gegenübergestanden“, so Latka im Gespräch mit LP. Die von Greenpeace erstattete Anzeige lief ins Leere.

Ende der Anbindehaltung gesetzt

Kein Wunder, denn bei allen Kampagnen vermisst man einen Faktencheck. „Die NGOs versuchen, mit reißerischen Aktionen und Schlagzeilen die Emotionen der Leser zu erreichen“, resümiert Roderik Wickert, Leiter Presse beim Milchindustrie-Verband, auf Nachfrage. Dabei stellten sie die Situation aber oft einseitig dar. Der so erzeugte Druck erschwere wiederum Lösungen und „die Bemühungen der Betriebe bis an ein existenzbedrohendes Maß“. Wickerts Fazit: „Damit schießen die NGOs über das Ziel hinaus.“

Und wie reagieren die Molkereien von B wie Berchtesgadener Land über E wie Ehrmann bis H wie Hochwald? Häufig mit Schweigen. Das sei manchmal das beste Argument gegen solche Aktionen, meint der Geschäftsführer des Verbandes bayerischer Milcherzeuger, Dr. Hans-Jürgen Seufferlein. Nicht zuletzt, weil das Thema längst als abgehakt gilt. Das wahrscheinlich im Herbst noch verabschiedete Tierschutzgesetz sieht vor, dass die ganzjährige Anbindehaltung ein Ende hat. Diskutiert wird derzeit nur noch, ob in fünf oder zehn Jahren. Längst haben die Landesregierungen in Süddeutschland, wo die meisten Anbindehaltungen vorzufinden sind, reagiert. Neben Beratung gibt es auch Fördergelder bei Investitionen in Laufställe.

Deutschlands größte Molkerei, das Deutsche Milchkontor (DMK), sieht die Anbindehaltung als Auslaufmodell. „Die ganzjährige Anbindehaltung ohne Weidegang praktizieren unter 1,3 Prozent unserer Landwirte, was einer Milchmenge von etwa 0,23 Prozent entspricht“, erklärt Oliver Bartelt, Global Head of Corporate Communications DMK. Ab 2026 werde es bei der DMK sogar gar keine ganzjährige Anbindehaltung mehr geben. Darüber seien die wenigen betroffenen Landwirte bereits informiert. Zudem werden keine Betriebe neu in die Genossenschaft aufgenommen, die saisonale Anbindehaltung praktizieren. Das gelte auch bei einem Generationswechsel auf den Höfen.