Fleischermeister Norbert Baumeister stellt selbstreinigende Frischetheke vor

Eine Flüssigkeit aus Düsen reinigt die Theke. Bildquelle: Varpoclean

Haltern am See, nördliches Ruhrgebiet. In seinem Showroom demonstriert Fleischermeister Norbert Baumeister an seiner neu entwickelten selbstreinigenden Referenztheke den immer wiederkehrenden Reinigungsprozess einer Wurst- und Fleischtheke. Im ersten Schritt wird die Theke komplett geleert. Baumeister nimmt die Ware heraus und legt sie abgedeckt in den Kühlraum. Dann startet er das Reinigungsprogramm.

Der Computer ist bereits auf das verwendete Reinigungsmittel programmiert. Die Reinigung beginnt mit einer lauwarmen Spülung, um leichte Verschmutzungen zu entfernen. Danach werden die Bleche, die Wanne und der Verdampfer mit dem Reinigungsmittel eingeschäumt. „Nach dem ersten Einsprühen können die Scheiben hochgeklappt und im Stehen gereinigt werden“, berichtet Baumeister. Dann könnte die Verkäuferin nach Hause gehen. Nach einer Einwirkzeit von 15 bis 30 Minuten wird die Theke dann automatisch mit warmem oder heißem Wasser abgespült. Danach trocknet sie von selbst. „Das Besondere an unserer Reinigung ist, dass wir nicht nur die Thekenauslage und die -wanne säubern, sondern auch den Wärmetauscher, den sogenannten Verdampfer“, sagt Baumeister. Dieser ist bewusst aus Edelstahl gefertigt und die Aluminiumlamellen sind kunststoffbeschichtet, sodass sich hier kaum Schmutz ansammelt, der dann mit einer geeigneten Reinigungslösung abgespült werden kann.

Am nächsten Morgen findet die Verkäuferin eine hygienisch einwandfreie, trockene und vorgekühlte Theke vor, denn die Computersteuerung schaltet die Kältemaschine nach dem Reinigungsvorgang wieder ein. Müssen dennoch Teile wie Lüftungsgitter oder Preiskassettenhalter gereinigt werden, sind diese so konstruiert, dass sie ohne Werkzeug und ohne scharfe Kanten entnommen und in einer Spülmaschine mit maximal 42 Zentimeter Durchmesser gereinigt werden können. Das bedeutet, dass selbst bei kompletter Demontage der Theke keine manuelle Reinigung erforderlich ist. Ein wichtiger Aspekt: Baumeister verwendet in der Theke ausschließlich Edelstahl und verzichtet komplett auf Silikondichtungen, die oft zu Reklamationen, Stockflecken oder Schimmelsporen führen. Eine Schulung des Personals ist nicht erforderlich, da eine Fernwartung angeboten wird.

Nach drei Jahren hat sich die Theke amortisiert

Anlass für die Entwicklung der selbstreinigenden Theke waren vor allem der zunehmende Personalmangel und die steigenden Hygieneanforderungen. „Ich habe selbst gesehen, wie hoch die Verluste sein können. Wenn die Hygiene nicht stimmt, kann es passieren, dass Fleisch verdirbt, das bei besserer Hygiene noch haltbar gewesen wäre.“

Die selbstreinigenden Theken werden individuell und projektbezogen von der Firma Varpoclean in Burg bei Magdeburg gefertigt. „Das hat den Vorteil, dass wir auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort eingehen können“, sagt Baumeister. Die Lieferzeit beträgt derzeit etwa acht bis zwölf Wochen.

Varpoclean ist derzeit nicht an einen bestimm­ten Ladenbauer gebunden. Jeder Ladenbauer kann die Theke einsetzen. Baumeister hat bereits einige Anfragen von verschiedenen Ladenbauern, die für die einzelnen Lebensmitteleinzelhändler zuständig sind. Wer letztlich die erste Theke einbauen wird, steht noch nicht fest. „Unsere Theken kosten zwischen 6.900 und 9.500 Euro in der Premiumvari­ante pro laufenden Meter“, sagt Baumeister. Kosten, die sich laut Baumeister schnell amortisieren. Für die Grundreinigung der Theke werden laut Baumeister mindestens vier Stunden Personalkosten pro Woche eingespart. Dies bezieht sich auf eine Standardtheke von 8,75 m, was derzeit der Größe einer großen Filiale entspricht. „Wenn ich mir die Abschriften unserer Verkostungstheken ansehe, gehe ich davon aus, dass sich die Mehrinvestition nach drei Jahren amortisiert hat.“

Selbstreinigende Theke ist auf Tour

Eine Schautheke mit Tanksystem wird bei der Rewe Group in der Schulungsakademie in Kiel eingesetzt, berichtet Baumeister. Dort werde sie noch bis Ende des Jahres getestet. Zwischen den Seminaren setzt Varpoclean eine rollbare Theke ein, die seit Februar 2025 auf Tour ist. Es ist geplant, diese Theke im Rahmen einer Roadshow bei verschiedenen Fleischtheken im Lebensmitteleinzelhandel und bei Großhändlern vorzustellen.