Bildquelle: Marco Buschmeier, Dr. Beckmann

„Wir als Unternehmen und Führungskräfte tragen die Verantwortung, diesem Thema gerecht zu werden“, so Buschmeier. Auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal in den Hintergrund rücke, müssen das Unternehmen weiterhin an seinen Zukunftsplänen arbeiten.

Trotzdem haben die Studienergebnisse natürlich Relevanz: Ein wichtiger Aspekt im Bereich Nachhaltigkeit seien qualitativen Studien, sagt Buschmeier. „Für die Entwicklung unserer Marke Dr. Beckmann haben wir tiefenpsychologische Interviews in Deutschland, Großbritannien und Frankreich geführt, bei denen Nachhaltigkeit ein zentrales Thema war.“ Darüber hinaus analysieren sein Team regelmäßig Publikationen von Nielsen, der GfK und anderen internationalen Instituten, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Ein aktuelles Beispiel für die Innovationskraft des Unternehmens sind die Dr. Beckmann Waschmittelblätter. „Diese kommen nicht nur in Deutschland und Österreich gut an, sondern auch in vielen anderen Märkten weltweit, in denen wir aktiv sind“, sagt Buschmeier. Dabei gehe es nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern auch um Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Convenience sei ein entscheidender Kaufanreiz. Die Rückmeldungen zeigen, dass die Waschmittelblätter einfacher zu transportieren und zu lagern seien, auch für Kurzwaschgänge und Reisen geeignet sind und durch weniger Plastikverbrauch und biologische Abbaubarkeit punkten.

Marco Buschmeier verantwortet bei der Dr. Beckmann Group die Bereiche Marketing, Forschung und Entwicklung sowie Nachhaltigkeit. Und das seit sieben Jahren. Zuvor hat er bei großen Konsumgüterkonzernen wie Unilever und Johnson & Johnson gearbeitet.