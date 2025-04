Markenhersteller holten sich 2024 beim Geschäft mit Snacks verlorenes Terrain zurück. Bildquelle: Getty Images

Cornelia Ahrens ist nicht wirklich zufrie­den mit dem Jahr 2024. Auch wenn die Marke wuchs: „Die Absatzentwicklung blieb hinter unseren Erwartungen zurück.“ Sie ist Geschäftsführerin bei Farmer’s Snack. Der Nusskerne- und Trockenfrüchtespezialist produ­ziert im niedersächsischen Seevetal. Wie schon im Jahr zuvor, dominierten nach ihren Worten auch 2024 eher preisgünstige Qualitäten mit niedrigen Preisen das Konsumverhalten, vor allem durch Preiseinstiegs- und Handelsmarken. „Damit wird der Mengenabsatz getrieben, aber nicht die Wertigkeit der Produktsparte.“ Nicht profitieren würde zudem die Förderung hochwertiger Rohstoffe, „was für diese Sortimentsgruppe langfristig sehr wichtig ist“, sagt Ahrens.

Hochwertige Rohstoffe kosten. Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges und den in der Folge gestör­ten Lieferketten schauten die bundesdeutschen Konsumenten stark auf den Preis. 2022 und 2023 gingen vor allem bei den Markenherstellern von Nüssen und Nuss-Spezialitäten die Absätze (in Kilogramm) um 5,6 beziehungsweise 0,5 Prozent zurück (NielsenIQ, LEH und DM, jeweils gegenüber Vorjahr). 2024 wuchs ihr Absatz jedoch um 11,8 Prozent – während Handelsmarken-Produkte nur um 2,8 Prozent zulegen konnten.

Dabei passen Studentenfutter, Nüsse, Trockenfrüchte und Co. absolut in die Zeit. Leicht verfügbare Proteine sowie Obst gehören mit zur planetenfreundlichen Ernährung (engl. Planetary Health Diet) mit einem hohen Anteil an pflanzlichen Bestandteilen in der Ernährung. Ein großes Thema für Farmer’s Snack ist 2025 daher Healthy Snacking: „Wir wollen den Verbrauchern ‚gesunde Ernährung‘ vermitteln, auch wenn wir es nicht auf die Packung schreiben dürfen“, sagt Ahrens. Das Unternehmen setzt auf cleane Zutatenlisten und neue Geschmackserlebnisse. Kokoschips werden mit gefriergetrockneten Früchten und natürlichem Erdbeerpulver beziehungsweise mit Kakao veredelt – eine Innovation, mit der Farmer’s Snack der Kategorie ganz neue Impulse gibt.

Langjährige Partnerschaften

2024 konzentrierte sich das Familienunterneh­men auf die Potenziale seiner Rohstoff- und Ursprungsprojekte. „Die Herausforderung ist, dem Konsumenten wirklich konsequent hochwertige Rohstoffe zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können. Das erfordert konzentrierte und langfristige Arbeit im Ursprung“, sagt Ahrens. Ursprungsprojekte definiert das Unternehmen als langjährige Partnerschaften, die mit Erzeugern im Herkunftsland der Rohwaren geschlossen wurden. Das Projekt umfasst neben konkreten Lieferkonditionen für Rohwaren und Produkte vor allem soziales Engage­ment. Die Seevetaler liefern das Know-how für technische Prozesse, schulen Mitarbeiter aber auch zu Umweltthemen. Zum Programm gehört zudem die Frauenförderung, eine ganzjährige, sichere Beschäftigung und Hilfe bei Gesundheitsthemen. Aus dem Ursprungsprojekt Burkina Faso bezieht Farmer’s Snack Mangos und Kokoschips, aus dem Ursprungsprojekt Südafrika Ananas.

Die Sicherung der Rohwaren ist für Ahrens essenziell für den unternehmerischen Erfolg. Das alles vor dem Hintergrund stark schwankender Erntebedingungen, politischer Einflussnahme in den Herkunftsländern sowie Marktspekulationen mit den Rohwaren. Nicht zu vergessen das Thema Zölle. Wie reagiert das Unternehmen? „Wir als Markenhersteller müssen in einem unverhältnismäßig großen Rahmen unsere Rohwaren vorhalten und sichern“, sagt Ahrens. Die Partner in den Ursprungslän­dern wüssten schon sehr früh, was in welchen Mengen für das gesamte Erntejahr abgenommen werde. „Damit verbunden ist ein hoher Kapitaleinsatz für die Rohwarensicherung, was aber unbedingt erforderlich ist, wenn wir auf Rohstoffe mit besonderen Qualitätsmerkmalen zurückgreifen wollen.“

Beim Thema pflanzliche Proteine gehen die Seevetaler einen ähnlichen Weg. In einem Ursprungsprojekt spielen Cashewkerne aus Westafrika eine Rolle. Ein neues sensorisches Erlebnis bieten laut Ahrens zudem spanische Mandeln, vor allem die der Sorte Belona. Sie wachsen im Hochland von Granada. Generell schmeckten spanische Mandeln süßer und cremiger als herkömmliche Mandeln. Farmer’s Snack hat mit der Belona-Mandel ein sortenreines Produkt im Portfolio: „Dadurch bekommt die Mandel bei Farmer’s Snack im Absatz eine völlig neue Bedeutung“, sagt Ahrens.