Oliver Schoß ist seit 2016 Head of Marketing bei Original Wagner und Mitglied des Management-Teams. Er verantwortet die Produkt- und Markenentwicklung der beiden Marken Original Wagner und Buitoni für die gesamte European Pizza Group. Bildquelle: Original Wagner Pizza

Mit Dr. Oetker Suprema und Gustavo Gusto gibt es namhafte Premium-Pizzen im TK-Regal. Kommen Sie mit Wagner Creazione nicht ein bisschen spät?

Oliver Schoß: Nein, überhaupt nicht. Der Trend geht klar in Richtung Premium. Laut NielsenIQ stieg der Umsatz von Pizza im Premiumbereich von 2023 auf 2024 um 10 Prozent und der Absatz legte 11 Prozent zu. Demnach ist eine Entwicklung unserer Produkte in diese Richtung schlüssiger Ansatz. Mit unserer Creazione setzen wir einen neuen Standard in der Kategorie. Unsere Ambition war es, etwas Innovatives zu schaffen, was es so noch nicht am Markt gibt und einer Out-of-Home-Pizza gleichkommt.

Was ist an der neuen Pizza innovativ?

Die Teigherstellung dauert 20-mal länger als bei herkömmlichen Pizzen. Der Boden ist etwas dicker, aber saftig, luftig und knusprig. Neu ist das rechteckige Format. Mit 420 bis 450 Gramm sind die fünf Varianten etwas schwerer als andere Pizzen. Damit bieten sie sich auch zum Teilen an. Wir belegen sie mit Zutaten wie Ziegenfrischkäse, Feige, Provolone, Pesto Rosso, halb getrockneten Tomaten, Pecorino oder ’Nduja Tipo.

Kannibalisieren Sie mit der neuen Pizza andere Wagner Pizzen? Der Platz in TK-Truhen ist begrenzt.

Auch wir müssen unser Sortiment immer wieder kritisch hinterfragen und Platz für Neues schaffen. Für die Creazione werden wir die Bella Napoli und Garden Gourmet aus dem Sortiment nehmen.

Wird es die neue Range auch im Discounter geben?

Sie wird es ab der Kalenderwoche 15 bei allen gängigen Händlern geben, je nach Größe des Marktes zwei bis fünf Sorten. Beim Discounter wird es In & Outs geben.

Die UVP 5,99 € (Aktion 4,49 €) entspricht in etwa dem anderer Premium-Pizzen. War das Absicht?

Das, was der Konsument kennt und annimmt, ist immer ein guter Maßstab. Der Preis spiegelt die Qualität der Zutaten sowie die aufwendige Herstellung wider.

Sie planen Verkostungen in mehr als 600 Märkten. In welchen Handelsunternehmen sind Sie präsent?

Wir werden allen Handelspartnern Verkostungen anbieten, fokussieren uns dabei aber auf größere Märkte.

War es richtig, 2024 ins Handelsmarkengeschäft einzusteigen? Der Absatz von Pizza-Handelsmarken ging in dem Jahr um mehr als 5 Prozent zurück.

Wir legen unseren Fokus weiterhin auf unsere eigenen Markenprodukte. Der Austausch mit dem Handel und das Handelsmarkengeschäft liefern uns aber wichtige Insights in den TK-Pizza-Markt. Dabei setzen wir nur individuelle Lösungen um – dazu zählt nicht die Creazione.