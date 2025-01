Julia Steinberg-Böthig ist

Referentin für PR & Kommunikation

beim Fisch-Informationszentrum (FIZ). Bildquelle: Fisch-Informationszentrum

Welche Fischarten verkaufen sich aktuell in Deutschland besonders gut?

Julia Steinberg-Böthig: An erster Stelle steht nach wie vor der Lachs, gefolgt von Alaska-Seelachs und Thunfisch. An vierter und fünfter Stelle stehen Hering und Garnelen. Bei den Produktkategorien stehen Fischkonserven und Marinaden vor Tiefkühlprodukten an erster Stelle. Es folgen Krebs- und Weichtiere, Frischfisch und sonstige Fischereierzeugnisse wie Salzhering oder Matjes.

Statistisch gesehen ist Fisch im letzten Jahr um 8 Prozent teurer geworden. Was sind die Gründe dafür?

Das sind vor allem die gestiegenen Energiekosten für die Verarbeitung in Deutschland, die hohen Frachtraten und der Dollarkurs. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die gestiegenen Rohwarenpreise. Beispielsweise beim Atlantischen Lachs, den wir hauptsächlich aus Norwegen beziehen. Lachs ist eines der beliebtesten Fischprodukte, weil er in vielen Formen gut ankommt – ob als frisches Filet im Discounter oder in der gehobenen Gastronomie. Norwegen ist der weltweit größte Produzent und unser Hauptlieferant. Die Norweger haben in den vergangenen zwei Jahren aber große Probleme gehabt, ihre Exportmengen von rohem, unverarbeitetem Lachs stabil zu halten. Die Folge war eine massive Verknappung der Rohwarenverfügbarkeit und folglich erheblich gestiegene Marktpreise. Über die Ursachen für die Warenverknappung mutmaßen Insider. Manche sehen sie in unerwarteten Produktionsausfällen im Zusammenhang mit den hohen Sommertemperaturen in norwegischen Fjorden. Andere sehen eher eine künstliche Angebotsverknappung, die den norwegischen Fischverarbeitern einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der europäischen Konkurrenz einräumen soll.

Legen die Deutschen weiterhin Wert auf Qualität – trotz gestiegener Preise?

Ja, die Deutschen wollen nicht auf Fisch verzichten. Trotz der Preissteigerungen der letzten Jahre lassen sie sich bestimmte Fischproduktgruppen nicht nehmen, was auch auf Gewohnheiten zurückzuführen ist. Seit Anfang des Jahres beobachten wir sogar einen Preisrückgang bei Tiefkühlfisch, was die Verbraucher honorieren, indem sie wieder mehr davon kaufen. Das ist eine klare Reaktion.

Welche Sorgen hat die Branche noch?

Deutschland ist seit jeher stark von Fischimporten abhängig. Seit der Nachkriegszeit importieren wir mehr als die Hälfte unseres Fisches, heute kommen sogar 91 Prozent aus der EU oder anderen Ländern. Das ist grundsätzlich kein Problem. Allerdings sind hohe Frachtraten und ein ungünstiger Dollarkurs erhebliche Kostentreiber, die die Rohware verteuern. Wir verarbeiten hier in Deutschland Fisch, der importiert, vorbearbeitet, filetiert und tiefgefroren wird, oft noch handwerklich oder industriell. Das ist einzigartig. Energiepreise und Automatisierung spielen ebenfalls eine Rolle. Diese Faktoren und der Fachkräftemangel beeinflussen die Preisentwicklung.

Wie beurteilen Sie den Markt für Fischalternativen?

Echte Alternativen müssten unserer Meinung nach den gleichen Mehrwert bieten wie Fisch. Im Moment sehen wir, dass Produkte mit einer bestimmten Aufmachung auf den Markt kommen und sich an die geschmacklichen und gesundheitlichen Mehrwerte von echtem Fisch anlehnen. In Deutschland ist das durch das Lebensmittelbuch und die Verkehrsbezeichnungen gut reguliert. Der Markt regelt sich hier weitgehend selbst durch Angebot und Nachfrage. Allerdings ist die Nachfrage nach Fischalternativen noch nicht so groß, wie es das Marketing manchmal suggeriert. Wir bewegen uns definitiv noch im einstelligen Prozentbereich, und es findet keine nennenswerte Verdrängung von Fischprodukten statt.

Der Ausverkauf der deutschen Fischindustrie an ausländische Unternehmen ist weitgehend abgeschlossen. Was halten Sie davon?

Von einem Ausverkauf würde ich nicht sprechen. Es spielt keine Rolle, ob der Mehrheitseigentümer eines Fisch verarbeitenden Betriebes Niederländer, Norweger, Isländer oder Deutscher ist. Das hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts. Die Norweger dominieren den Lachsmarkt, und die Isländer sind eine starke Fischereination. Es ist sinnvoll, dass Fang und Verarbeitung oft in einer Hand bleiben. Das ist kein Ausverkauf, sondern eine funktionierende Struktur.

Wo steht der Fischfachhandel in Deutschland?

Wenn wir über den Point of Sale in Deutschland sprechen, stellen wir fest, dass Fisch vor allem beim Discounter gekauft wird. Das ist ein typisch deutsches Phänomen. Ganz anders sieht es zum Beispiel in Spanien aus, wo der Fischfachhandel noch einen Marktanteil von über 20 Prozent hat. Der klassische Fischfachhandel hat hier nur noch einen Marktanteil von 6 bis 7 Prozent bei den privaten Haushalten. Das ist schade, denn diese Geschäfte sind die Anlaufstelle, wenn man sich mit Fisch beschäftigt oder sich etwas Besonderes gönnen möchte.