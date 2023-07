Im Supermarkt wurden seit dem Ukrainekrieg vor allem Toast- und Sandwichbrote gekauft: Sie sind auf den Kilopreis gesehen am günstigsten. Die Leute müssen sparen. Trendforscher empfehlen gerade Handwerksbäckern, sich auf das zu konzentrieren, was sie besonders gut können. Und dann auch das Sortiment zu reduzieren. Die Bäcker Max Kugel schlägt in genau diese Kerbe.

Kugel ist Bäcker aus Leidenschaft. Mit unbehandeltem Mehl und ohne Zusatzstoffe, mit den Händen im Teig und viel Herzblut backt er sein Brot in alter handwerklicher Tradition und in seiner einfachsten Form. In seinem Buch „Wie ich auszog, um mein Handwerk zu retten“ erzählt er, was ein gutes Brot ausmacht, warum das Bäckerhandwerk vom Aussterben bedroht ist und er mit seiner Philosophie vom „Weniger ist mehr“ genau auf dem richtigen Weg ist.