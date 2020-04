Trockenheit: Drittes Dürrejahr in Folge erwartet

Angesichts der wochenlangen Trockenheit warnen die Bauern in Deutschland vor neuen schweren Schäden in der Landwirtschaft. „Wenn es weiter so trocken bleibt, könnte es wieder ein sehr schwieriges Jahr für die deutsche Landwirtschaft werden“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied (Foto) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). „Ein drittes Dürrejahr in Folge würde viele unserer Betriebe noch härter treffen als die letzten.“