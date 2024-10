Bildquelle: Bialetti

Bialetti ist hauptsächlich für seine Kaffeekocher bekannt. Die sechseckige Kanne ist tatsächlich in den meisten Haushalten zu finden, wenn auch nur tief hinten im Regal versteckt. Regelmäßig nutzen den Kocher laut aktuellem Tchibo-Kaffeereport 9,9 Prozent der deutschen Kaffeetrinker. In Deutschland spricht man oft vom Espressokocher, da Espresso im Volksmund gleichbedeutend mit italienischem Kaffee ist. Espresso zeichnet sich jedoch durch eine Crema aus. Der Kaffeekocher brüht also Kaffee und keinen Espresso. Bialetti bietet seit 2021 auch gemahlenes Kaffeepulver an, das speziell für die Verwendung in ihren Kaffeekochern entwickelt wurde. Im deutschen Einzelhandel gibt es Bialetti-Kaffeepulver zum Beispiel bei Kaufland zu kaufen. Was die Kultmarke sonst noch in Deutschland vor hat, verrät Marco Caudini, County Manager Deutschland und Österreich von Bialetti, im Podcast.