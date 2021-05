„Wir haben Respekt vor Uwe Albershardts Entscheidung“, so Team Beverage Aufsichtsrats-Vorsitzender Holger Penndorf. Albershardt werde bei strategischen Themen weiter beratend tätig sein. „Ich freue mich, dass ich auch künftig in beratender und begleitender Funktion für Team Beverage und andere Unternehmungen in der Getränkebranche neue Weichen stellen kann, aber auch mehr Zeit für private Anliegen habe“, sagt Uwe Albershardt. Davor war er bereits seit 2007, als Marketing- und Vertriebsspezialist von AB InBev kommend, als Geschäftsführer der NGV Getränke-Gruppe (Nordmann Unternehmensgruppe), für den Geschäftsbereich Großhandel/Gastronomie verantwortlich.

Nach dem Ausscheiden von Uwe Albershardt wird der Vorstand der Team Beverage auf zwei Personen reduziert bleiben: Dr. Thomas Spiegel (Vorstandsvorsitzender) verantwortet die Geschäftsbereiche Convenience & Systemkunden, sowie künftig neu die Plattform gastivo. Zusätzlich zählen zu seinen Ressorts die Bereiche IT, Finanzen und Geschäftsentwicklung. Jens Armbrust bleibt verantwortlich für den Geschäftsbereich Einzelhandel und übernimmt neu Großhandel/Gastronomie. Daneben ist er künftig auch für die Ressorts Eigenmarken, Unternehmensmarketing und den Personalbereich zuständig.