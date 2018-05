Netto:Fleischprodukte mit Haltungsnachweis

02.05.2018 Lebensmittel Praxis

Der Lebensmitteldiscounter Netto führt ab Mai ein „Haltungszeugnis“ für alle Fleischprodukte ein. Anhand von vier verschiedenfarbigen Logos auf den Verpackungen, so der zu Edeka gehörende Discounter, sollen Kunden auf einen Blick erkennen können, unter welchen Bedingungen das Tier aufgezogen wurde.

Das „Haltungszeugnis“ orientiere sich demnach an Kriterien wie Platzangebot für die Tiere, Außenklima oder Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Farben des Logos unterscheiden sich in rot, blau, beige und grün und stehen jeweils für verschiedene Stufen. Während Stufe eins (rot) nach Angaben des Marken-Discounters dem gesetzlichen Standard entspricht, orientiert sich Stufe zwei (blau) an den Vorgaben der Initiative Tierwohl. Stufe drei (beige) kennzeichnet Fleischprodukte von Tieren, die Zugang zu einem Außenbereich hatten und gentechnikfreies Futter erhielten. Produkte der Stufe vier (grün) entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen für Bio-Fleisch.

Bis Anfang 2019 will der Lebensmittelhändler rund die Hälfte und langfristig das gesamte Frischfleischsortiment mindestens auf Stufe zwei und damit auf Haltungsformen umstellen, die über die gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen. Die Einhaltung der Kriterien wird demnach regelmäßig durch unabhängige Stellen kontrolliert.