Koelnmesse: Director-Position der Anuga wird neu besetzt

Mauritz ist seit 2016 Director der Euvend & Coffeena, der internationalen Fachmesse der Vending- und Kaffeebranche. Nach früherer Tätigkeit in der Unternehmensberatung kam sie 2004 zur Koelnmesse. Hier war sie im Geschäftsbereich Unternehmensentwicklung zwölf Jahre lang unter anderem auch bereits intensiv in die Entwicklung des umfassenden Kölner Portfolios im Rahmen ihrer Global Competence in Food and FoodTec eingebunden.

Die Director-Position der Euvend & Coffeena wird zeitnah ausgeschrieben.