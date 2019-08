Tomatenanbau: Ein Gewächshaus fürs All

Ein Gewächshaus fürs All schwebt dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) vor. Es will Astronauten auf Mond oder Mars einmal mit frischem Gemüse versorgen. Das Vorbild: 270 Kilogramm Gemüse erntete DLR-Forscher Paul Zabel in einem speziell entwickelten Gewächshaus in der Antarktis, wo Salat, Gurken und Tomaten bei Außentemperaturen von bis zu unter minus 45 Grad wuchsen.