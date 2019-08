Bauernverband: Unterdurchschnittliches Erntejahr erwartet

Die extreme Dürre von 2018 steckt vielen betroffenen Bauern noch in den Knochen und in den Bilanzen. Auch in diesem Jahr waren die Bedingungen schwierig – das zeigt die Erntebilanz des Bauernverbandes. So haben die deutschen Landwirte erneut eine unterdurchschnittliche Getreideernte eingefahren. Der Bauernverband nannte eine Menge von 45 Millionen Tonnen.