Netto: Setzt Mehrweg-Glasflaschen für Milch ein

Mehrweg hat bei Netto übrigens Tradition: Schon lange bietet der Lebensmittelhändler bundesweit unter allen Discountern das größte Sortiment an Getränken in umweltfreundlichen Mehrwegverpackungen an.

Netto Marken-Discount verkauft ab sofort in weiten Teilen Süddeutschlands regional erzeugte Milch in umweltfreundlicheren Mehrweg-Glasflaschen. Deren Vorteil liege auf der Hand: Sie seinen die „nachhaltigere Lösung“ und schonten durch kurze Transportwege Klima und Umwelt zusätzlich, heißt es bei Netto.

„Verpackungen und Transportbehältnisse mehrfach zu nutzen, ist immer die bessere Wahl. Deshalb suchen wir, wo immer möglich, nach Wegen für mehr Mehrweg in unserem Sortiment. Bei Getränken sind wir da seit Langem führend im Lebensmitteldiscount. Milch kommt jetzt regional neu hinzu. Unser Mehrweg-Engagement umfasst darüber hinaus auch Mehrwegnetze zum Transport von losem Obst und Gemüse, Mehrwegboxen für frische Fleisch- und Wurstwaren und verschiedene wiederverwendbare Einkaufsbeutel“, sagt Christina Stylianou, Leiterin Netto-Unternehmenskommunikation.

In rund 240 Filialen in Nordbayern und Osthessen wird die Frankenland Frische Landmilch 3,8% in der nachhaltigeren 1-Liter-Mehrweg-Glasflasche für 1,29 Euro. Außerdem erhalten Netto-Kunden in weiten Teilen Baden-Württembergs die Schwarzwaldmilch frische Weidemilch 3,8% in der 1-Liter-Mehrweg-Glasflasche zum Preis von 1,39 Euro. Der Artikel ist in rund 160 Netto-Filialen zwischen Stuttgart, Freiburg im Breisgau und Bodensee erhältlich.