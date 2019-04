Brauerei C. & A. Veltins: Vertriebsgesellschaft gegründet

Die Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, baut eine alternative Distributionsplattform für Getränkehersteller unterschiedlicher Warengruppen auf. Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 übernimmt die junge brauereieigene Tochtergesellschaft „United Liquids GmbH & Co. KG“ die Geschäftsaktivitäten des Distributors „Premium Vertriebs Service GmbH “ in Hamburg.