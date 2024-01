In den letzten zwei Jahren haben Inflationsdruck und steigende Preise die Aufmerksamkeit der Verbraucher für Angebote erhöht. Aber nicht nur die Inflation hat die Angebotskommunikation beeinflusst und für Dynamik in der Branche gesorgt: Auch die Frage, ob das altbekannte Printprospekt ein Auslaufmodell ist, wurde in letzter Zeit intensiv diskutiert. Digitale Kanäle der Angebotskommunikation, darunter auch Messenger wie Whatsapp, haben sich weiter etabliert – insbesondere bei Händlern, die sich in diesem Jahr vom Werbemedium Printprospekt verabschiedet haben.

Ein Unternehmen, das sich auf digitale Angebotskommunikation und personalisiertes Marketing spezialisiert hat, ist Slace. Mitgründer Roland Siebert ist in dieser Folge bei uns zu Gast und erzählt unter anderem, wie die Werbung der Zukunft im LEH aussehen wird und welche Rolle Kundendaten und Personalisierung dabei spielen.

