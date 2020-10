Lebensmittel Praxis / dti: Tiefkühlstars 2020 vergeben

Die Lebensmittel Praxis und das Deutsche Tiefkühlinstitut (dti) haben mit einer hochkarätigen Jury aus Handel und Industrie die Tiefkühl-Stars 2020 für die besten deutschen TK-Abteilungen vergeben. Ausgezeichnet werden Edeka Honsel in Dorsten, Edeka Seidl in Kulmbach und Globus in Jena Isserstedt.