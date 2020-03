Überkingen-Teinach: Deutlich über Branchendurchschnitt

Anzeige

Der Rohertrag stieg um 4 Millionen Euro auf 97,4 Millionen Euro. Damit wuchs die Unternehmensgruppe bereits das fünfte Jahr in Folge. Auch die Profitabilität hat sich weiter verbessert. Mit einem deutlichen Anstieg des EBITDA auf 26,2 Millionen Euro (Vorjahr: 20,7) konnte die Jahresprognose (21 bis 25 Millionen Euro) sogar leicht übertroffen werden. Entsprechend erhöhte sich die EBITDA-Marge von 13,9 prozent auf 17,5 Prozent. Das EBIT stieg auf 15,9 Millionen Euro (Vorjahr: 11,1), was einer EBIT-Marge von 10,6 Prozent (Vorjahr: 7,4) entspricht. Der Konzern-Jahresüberschuss verbesserte sich auf 11,4 Millionen Euro und lag damit 37 Prozent über dem Vorjahresergebnis (8,4 Millionen Euro).

Die Bilanzsumme des Konzerns erhöhte sich unter Berücksichtigung der höheren Investitionen und Forderungen bei gleichzeitig erhöhtem Eigenkapital und höheren Rückstellungen zum Bilanzstichtag um 2,2 Millionen Euro auf 148,5 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote lag trotz der erhöhten Bilanzsumme mit 44,3 Prozent über dem Vorjahreswert (43,8) und damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

„Wir freuen uns über die gute Entwicklung unserer Kernmarken und unserer gesamten Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2019. Durch die konsequente Fokussierung auf unsere Premium-Marken in Kombination mit vorausschauenden Investitionen in den weiteren Ausbau unserer Glasabfüllkapazitäten konnten wir uns im Berichtszeitraum deutlich über Branchendurchschnitt entwickeln und dem allgemein rückläufigen Markttrend entziehen“, kommentiert Martin Adam, Geschäftsführer der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH, persönlich haftende Gesellschafterin der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA.

Im laufenden Geschäftsjahr 2020 rechnet die Geschäftsführung mit einer insgesamt stabilen Entwicklung der Umsatzerlöse der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe. Zudem wird im Konzernabschluss ein EBITDA zwischen 19 und 26 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Diese Prognose beruht auf der derzeitigen Einschätzung der wahrscheinlichen Konsequenzen, die sich aus dem Ausbruch des Coronavirus auf die Getränkeindustrie und die Konzernunternehmen ergeben könnten.

Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süddeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Gastronomie- und Spezialitätenmarken (afri, Bluna, Niehoffs Vaihinger, Klindworth u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein umfassendes Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineralwasser, Heilwasser, Erfrischungsgetränke und Fruchtsäfte an.