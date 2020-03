GfK: Fertigsuppen-Umsatz mehr als verdoppelt

Anzeige

Bei Fisch- und Obstkonserven habe der Anstieg jeweils 70 Prozent betragen, bei Teigwaren wie Nudeln 73 Prozent. Gemüsekonserven gingen gar um 80 Prozent in die Höhe. Der gesamte Lebensmitteleinzelhandel habe damit in der vorigen Woche über alle Waren ein Plus von 14 Prozent verzeichnet.

Die Situation bedeute für die Händler die Chance auf kräftige Umsatzsteigerungen, berge aber auch Herausforderungen. Die Warenbestellungen für die nächsten Wochen gestalteten sich schwierig. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg warnte bereits gestern vor möglichen Lieferschwierigkeiten in der Region. Es gebe zwar keinen Engpass bei Produkten – aber in der Logistik „stoßen wir teilweise an unsere Grenzen sowohl bei Arbeitskräften als auch in der Technik“, so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes, Günter Päts, Beschäftigte der Logistikfirmen machten bereits Überstunden. Zusätzliche Arbeitskräfte würden über Leihfirmen herangeholt.