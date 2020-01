Kaufland: Als „exzellent nachhaltig“ ausgezeichnet

Anzeige

„Das Thema Nachhaltigkeit ist tief in unseren Grundpfeilern verankert“, betont Lavinia Kochanski, Leiterin Nachhaltigkeit bei Kaufland. „Natürlich betrachten wir hier nicht einzig und allein den Umweltaspekt. Wir nehmen unsere Verantwortung als Lebensmittelhändler sehr ernst und engagieren uns sozial, ökologisch und gesellschaftlich.“

Kaufland ist von Anfang an Teil der Spendenbewegung „Deutschland rundet auf“ und ermöglicht seinen Kunden an den Kassen Kleinstspenden für Kinder- und Jugendprojekte in Deutschland. Zwischen März 2012 und Dezember 2019 sind so über 2,4 Millionen Euro allein an Kaufland-Kassen an Spenden zusammen gekommen.

Darüber hinaus engagiert sich Kaufland mit seinem Programm „Machen macht Schule“ für die Umwelt- und Ernährungsbildung von Kindern. Durchgeführt werden Aktionstage mit Umwelt-, Natur- und Ernährungsthemen in Zusammenarbeit mit den Naturparken in Deutschland sowie zertifizierten Umwelt- und Ernährungsexperten.

Weiter achtet Kaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung seines Sortiments. Dabei macht sich das Unternehmen für ökologische und regionale Landwirtschaft stark. Es setzt sich für verantwortungsvolle und artgerechtere Produktions- und Haltungsbedingungen sowie den Erhalt natürlicher Lebensräume ein. So gehörte Kaufland zu den ersten Lebensmittelhändlern, die im Mai 2018 die Tierhaltungsform auf dem Produkt transparent machten. Seit September führt der Lebensmittelhändler deutschlandweit in allen Filialen Schweinefleisch aus Haltungsstufe 3 „Außenklima“. Das umfangreiche Sortiment bietet den Kunden eine große Auswahl an umweltfreundlichen und fair gehandelten Produkten.

Für die Untersuchung wurde die Nachhaltigkeitsreputation von 25.000 Unternehmen in 350 Millionen deutschsprachigen Online-Quellen untersucht. Dabei wurde das ökologische Handeln und das soziale Engagement mit jeweils 40 Prozent und der ökonomische Aspekt mit 20 Prozent gewichtet.