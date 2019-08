Douglas: Wächst online stark

Anzeige

In Deutschland stammen inzwischen fast 30 Prozent der Umsätze aus den konzerneigenen Online-Shops douglas.de und Parfumdreams, wie das Unternehmen berichtete. Europaweit liegt der Online-Anteil am Umsatz bei knapp 17 Prozent.

Unter dem Strich machte der Konzern einen Gewinn von knapp 60 Millionen Euro, nach einem Verlust von 30 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Gleichzeitig kündigte Müller an, dass europaweit 70 der rund 2400 Geschäfte wegen mangelnder Entwicklungsperspektiven geschlossen werden sollen, etwas mehr als zehn davon in Deutschland. Als Abkehr vom stationären Handel will die 50-Jährige diesen Schritt aber nicht verstanden wissen. „Wir glauben auch an unser Filialnetz und wir investieren auch weiter stark in die Geschäfte. Allein in Deutschland haben wir in diesem Jahr 16 Neueröffnungen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Umfragen zeigten, dass die Konsumenten im Kosmetikbereich Händler bevorzugten, die stationär und online präsent seien. „Wenn sie ein Beauty-Produkt kaufen, wollen sie es erst mal direkt erleben. Deshalb investieren wir in beide Kanäle: online und stationär“, sagte Müller.

Noch im Oktober will das Unternehmeneinen offenen Online-Marktplatz starten, auf dem auch Partnerunternehmen ihre Waren und Dienstleistungen anbieten können und so das Warenangebot noch einmal vergrößern – zunächst im Beauty-Bereich, später vielleicht auch mit Mode und Schmuck.