Heimtiermarkt:Katze ist Heimtier Nr. 1

08.05.2018 Lebensmittel Praxis

Die Zahl der Heimtiere in Deutschland ist deutlich gewachsen, so die aktuellen Zahlen vom Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) und dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF). In fast jedem zweiten Haushalt lebt ein Heimtier – Tendenz steigend. Dementsprechend steigen die Umsatzzahlen der Heimtiernahrungs- und Bedarfsindustrie; umgesetzt wurden im vergangenen Jahr 4,8 Milliarden Euro.

Insgesamt leben hierzulande 34,3 Millionen Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel – das sind 2,7 Millionen mehr Heimtiere als noch 2016. Hinzu kommen zahlreiche Zierfische und Terrarientiere.

Anzeige

Zu den Umsätzen für Fertignahrung (3,173 Milliarden Euro), Bedarfsartikel und Zubehör (987 Millionen Euro) addieren sich 580 Millionen Euro, die im Online-Bereich umgesetzt wurden, sowie 98 Millionen Euro für Wildvogelfutter.

Die Katze ist weiterhin Deutschlands Heimtier Nummer eins. Insgesamt leben 13,7 Millionen Samtpfoten in 22 Prozent der Haushalte. Dagegen leben 9,2 Millionen Hunde in 18 Prozent der Haushalte, das sind 600.000 Hunde mehr als noch im Jahr 2016. An Position drei folgen 6,1 Millionen Kleintiere in sieben Prozent der Haushalte. Auch ihre Zahl ist um 1,1 Millionen im Vergleich zu 2016 gestiegen.

Die Zahl der Ziervögel beläuft sich auf 5,3 Millionen in vier Prozent der Haushalte – 700.000 Tiere mehr als noch 2016. Zudem gab es im selben Zeitraum 2,1 Millionen Aquarien sowie 1,6 Millionen Gartenteiche mit Zierfischen in jeweils vier Prozent der Haushalte. Des Weiteren wurden 800.000 Terrarien in einem Prozent der Haushalte ermittelt.