Appenzeller versus Appenzellerin – so unterscheiden sich die Schweizer Käseklassiker

Sinnvolles Werkzeug

Jede Käsesorte sollte mit dem passenden Werkzeug aufgeschnitten werden. Was genau in den Einsatz kommt, hängt von der Größe, Form und Textur des Produkts ab. Ziel ist es, möglichst ohne Verlust zu portionieren: optisch attraktive Käsestücke. Unsauber geschnittene Reststücke hingegen sind entweder unverkäuflich oder nur zum reduzierten Preis absetzbar – im besten Fall verarbeitet man sie an der Theke zu Reibekäse. Dabei ist es kein Hexenwerk, Appenzeller aufzuschneiden. Der komplette Laib lässt sich am besten mit dem Doppelgriff-Messer (siehe Abbildung oben) bearbeiten. Dazu stellt man sich nah ans Schneidebrett, direkt über den Laib, dann kann man ihn mit wenig Kraft in zwei Stücke teilen. Alternativ bietet sich ein Käsedraht an, den man anlegt und gleichmäßig durch den Teig zieht. Tipp: Vorher mit dem Rindenschneider eine Rille einkerben, dann rutscht der Draht nicht ab. Anschließend arbeitet man mit diesen Werkzeugen oder dem Käsespaten weiter.