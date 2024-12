Karneval im Lebensmitteleinzelhandel – Wie Rewe Stenten mit Bedientheken und Aktionsware Umsatz macht

Wer sehen will, wie sich die fünfte Jahreszeit im Handel auf der Verkaufsfläche inszenieren lässt, sollte nach Aachen reisen zu Rewe Stenten. Zusatzumsätze überall, sogar an der Bedientheke.

Bildquelle: Getty Images, Rewe Stenten

Karnevalsparty im Markt: Kein Scherz, das hat Rewe Stenten früher jahrelang gemacht, sogar „exzessiv“, wie Max Stenten schmunzelnd zugibt. Der Aachener Prinz kam dann mit ordentlich Entourage für eine Handvoll Lieder vorbei und rockte von einer eigens aufgebauten Bühne mitten im Laden den Markt. Für viele Kunden war das ein Highlight im Jahr, ein Muss dabei zu sein. Corona beendete diese Tradition abrupt. Und 2021 verstarb auch noch Josef Stenten sen., die erste von bis dahin drei aktiv-närrischen Generationen im Markt, doch längst hat der Karneval im Markt wieder Fahrt aufgenommen.

Zu Josef Stentens Steckenpferden gehören närrische Marktdurchsagen. Auch der Handzettel sieht natürlich völlig jeck aus. Mitarbeiter tragen Kostüme, Schulklassen werden eingeladen, kurzum das Thema Karneval wird gelebt.

Max Stenten erinnert sich an die Zeit, als er noch klein war und das Geschäft Rosenmontag und Fettdonnerstag zu: „Selbstverständlich haben wir längst an diesen Tagen auf und fahren an Fettdonnerstag fette Umsätze. Bei uns decken sich, wenn der Zug geht, viele Narren spontan noch mit Getränken, verzehrfertigen, warmen Würstchen oder frischen Berlinern ein.“ Relevant sei aber genauso die Klientel, die an den jecken Tagen ganz in Ruhe einkaufen will, wo doch „alle beim Umzug sind“, so Max Stenten.

Zusatzumsätze an Bedientheken

Einen Tipp hat er für andere Kaufleute: zusehen, dass der Umzug möglichst direkt vor oder jedenfalls nahe am Geschäft vorbeiführt. „Das ist wie ein zusätzlicher Turbo.“ Überhaupt müsse man die fünfte Jahreszeit groß denken: An den Bedientheken gibt es nicht nur einen Service für belegte Brötchen (Fisch, Käse, Wurst), sondern auch warme Snacks wie Fleischkäse, Brat- und Currywurst. Und an weiteren Ideen mangelt es nicht: Mettenden-Stand, warmer Kakao und Kinderpunsch, eine Glühweinstation und vieles mehr.

Palettenweise geht die auf einer großen Verkaufsinsel in der Marktmitte angerichtete Aktionsware weg: Berentzen-Flaschen, Kleiner Feigling, Bierkästen mit Prinzenmütze, diverse Aufsteller mit Kostümen, Schminke, Brillen, Hüten, Perücken, Luftschlangen, Luftballons, Konfetti. Der einzige Bereich, wo selbst Stentens passen müssen, sind Blumen. „Blömche un Strüßje“ seien kaum gefragt und schwer zu handhaben. Schade. Alaaf und Helau!

Köln ist mit großem Abstand Spitzenreiter Die Boston Consulting Group hat in mehreren Studien die Umsatzbedeutung der fünften Jahreszeit untersucht. Auch Dr. Christian Rusche vom Institut der deutschen Wirtschaft hat sich wissenschaftlich dem Karneval genähert. Das Business ist laut ihnen in Deutschland 1,8 bis 2,8 Mrd. Euro schwer, je nachdem wie lang die Session (Tage zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch) ist. Prozentual sieht es seit Jahren so aus: 43 Prozent des Umsatzes ent- fallen auf NRW (23 Prozent alleine auf Köln), 13 Prozent auf Bayern, 12 Prozent auf Baden-Württemberg, 8 Prozent auf Hessen und 7 Prozent auf Rheinland-Pfalz. 2024/2025 ist die Session mit 114 Tagen relativ lang, was entsprechend starke Umsätze erwarten lässt.

Hier finden Sie Handelspartner und Inspiration für Karneval Arenz (Dernbach): Kostüme, Garde, Tanzsport

Brehmer (Langenzenn): Kostüme, Schminke

Buttinette (Wertingen): Kostüme und Zubehör

Deiters (Aachen, Bergisch Gladbach, Berlin, Bocholt, Bonn, Dresden, Düren, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Frechen, Gummersbach, Hamburg, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, Mülheim-Kärlich, Oberhausen, Siegburg, Stuttgart, Trier, Weiterstadt, Wiesbaden): Kostüme und Zubehör

Schlaudt (Koblenz): Kostüme, Deko, Stoffe

Fries (Idar-Oberstein): Kostüme und Zubehör

Hintzen (Korschenbroich): Uniformen, Kostüme

Jung & Ortsmanns (Köln): maßgeschneiderte Vereinsausstattung, Garde- und Tanzstiefel, Hüte

Karneval Universe (München): Kostüme, Deko

Karneval & Show Lüdtke (Mülheim an der Ruhr): Garde- und Vereinsbekleidung, Kostüme

Karnevalswierts (Dortmund, Düsseldorf, Essen, Heerlen, Köln, Münster, Würselen): Kostüme und Zubehör

Kostümland (Postbauer-Heng): Kostüme, Deko

Kostümpalast (Freiberg): Kostüme, Deko, Zubehör

Maskerade (Hundsangen): Kostüme, Zubehör, Garde- und Showtanz