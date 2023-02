Die Entscheidung ist gefallen: Im Jahr 2023 stehen die besten Fleischtheken des Landes in Saarburg, Bielefeld und Wittlich. Am Mittwochabend prämierte die Lebensmittel Praxis die Preisträger des Branchenwettbewerb „Fleisch-Star 2023.“

In der Kategorie der kleinen Märkte hat Edeka-Kaufmann Michael Eble mit seinem Thekenteam den Spitzenplatz erreicht. Der Markt im rheinland-pfälzischen Saarburg zeichnet sich insbesondere durch seine regionalen Produkte aus. Schon heute stammt ein Drittel des verkauften Fleisches aus der Nachbarschaft. In die Finalrunde sind außerdem gekommen: die Teams von Edeka Stiegler in Frankenthal und der Rewe-Filiale in der Berliner Goerzallee.

Bei den Verkaufsflächen von 2.001 bis 5.000 Quadratmetern geht das Team von Rewe Quermann in Bielefeld siegreich aus der Endausscheidung hervor. Es überzeugte unter anderem dadurch, wie man die Kunden über die Haltungsformen informiert. In die Bestenliste gekommen sind ebenfalls: Edeka Brüggemeier in Geldern und der Marktkauf „alles frische“ Nowak in Iserlohn.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die Finalisten der großen Märkte. Ganz oben auf dem Treppchen steht das Team von Bungert aus Wittlich in der Eifel. Abteilungsleiter Thomas Richter hält seine Mannschaft auf Kurs und setzt über 5 Millionen Euro nur an den Bedienungstheken um. Die Mitbewerber um den Spitzenplatz: Kaufland in Freiburg (der Standort in der St. Georgener-Straße) und das Rewe-Center in Olching.

Die festliche Preisverleihung fand auf dem Petersberg bei Bonn statt, in Anwesenheit von 350 Vertretern der Fleischbranche. Sie bildete den Abschluss des 31. Deutschen Fleischkongresses der Lebensmittel Praxis.