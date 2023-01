Die Preisträger in vier Kategorien hatten in einem mehrstufigen Auswahlprozess die Experten-Jury überzeugt. Produkte mit regionalem Charakter wecken Emotionen und werden beim Verbraucher immer begehrter, insbesondere, wenn sie Zusatzargumente wie Umweltschutz und Tierwohl vereinen. Lebensmittelhändlern wie -produzenten dienen heimische Sortimente zur Kundenbindung und Profilierung im Wettbewerb.

In der Kategorie Innovation (Innovative Produkte und Konzepte regionaler Prägung, die maximal zwei Jahre am Markt sein durften) wählte das Gremium die Bohlsener Mühle für das Konzept „Bohlsener Mühle Snäckebrot Roggen & Quinoa“ auf den ersten Platz. Mit Platz zwei wurde Lillebräu für das Upcycling-Produkt „Lille Brauereichips“, mit Platz drei das Netzwerk Unser Land für das Konzept des „Jahreszeitenbrot Gemüseretter“ ausgezeichnet.

Den Regional-Star 2023 in der Kategorie Präsentation (Praktische Umsetzung eines Regionalkonzepts im Supermarkt) vergab die Jury an Edeka Stiegler für das Konzept „Pälzer Buwe“. Auf den zweiten Rang wählte sie das Netzwerk Unser Land (Fairbraucherwochen im Netzwerk Unser Land), auf Rang drei Edeka / Marktkauf Nüsken (Gutes aus der Nachbarschaft).

Pokal und Urkunde für den Spitzenplatz in der Kategorie Organisation (Aktionen und Konzepte von absatzfördernden Vereinigungen bzw. Regionalvermarktungsorganisationen) ging in diesem Jahr an das Startup Forest Garden Labs für die Marke „Waldgold“. Die Jury wählte Kramer & Konsorten mit dem gleichnamigen Online-Marktplatz für regionale Lebensmittel auf Platz zwei, Kaufland Dienstleistungen mit der Aktion der „Regio-Tage“ auf Platz drei.

Mit dem ersten Platz im Branchenwettbewerb Regional-Star 2023 in der Kategorie Kooperation (Konzepte, die auf eine Zusammenarbeit zwischen Handel und Produzenten bzw. Landwirten setzen) wurde die Emils Bio-Manufaktur für die Emils Baden-Württemberg Bio-Vinaigrettes geehrt. Ebenfalls auf dem Treppchen standen Meat-Bringer (Regionales Premium-Fleisch aus Brandenburg ; Platz 2) sowie Edeka WEZ / Karl Preuß mit dem regionalen „WEZ Kaiserzander“ (Platz 3).

Ausführliche Informationen zu den prämierten Konzepten lesen Sie in Heft 1 / 2023 der Lebensmittel Praxis. Bilder zur Preisverleihung in Berlin finden Sie hier: Bilderstrecke zum Regional-Star 2023 auf Facebook

Die Expertenjury 2023: - Stefanie Brehm, Inhaberin Edeka Brehm - Johannes Esslinger, Inhaber Edeka Esslinger, Weißensberg - Lars Jaeger, Projektleiter, Internationale Grüne Woche / Messe Berlin - Fritz Konz, Leitung Qualitätsmanagement Tegut - Axel Kölle, Leitung ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der Uni Witten-Herdecke - Michaela Meyer, Leitung Geschäftsbereich Nachhaltigkeit, Edeka Südwest - Michael Raß, Geschäftsführer Fjol/Uni Witten-Herdecke - Franz-Martin Rausch, Hauptgeschäftsführer BVLH – Lutz Richrath, Inhaber Rewe Richrath Supermärkte - Bettina Röttig, Redaktion Lebensmittel Praxis - Nicola Tanaskovic, Bereichsleiterin Nachhaltigkeit, Rewe Group - Alexandra Weber, Leitung QM Hochland