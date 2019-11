Nivea/Beiersdorf: Eigener Markenshop bei Ebay

Die Hautpflegemarke Nivea ist jetzt mit einem eigenen Markenshop beim Online-Marktplatz Ebay vertreten. Käufer können auf der neuen Seite die Produktwelt in verschiedenen Kategorien entdecken.

„Mit Nivea hat Ebay einen erfolgreichen Partner gewonnen, dessen Markenwelt unser Produktangebot enorm bereichert“, sagt Oliver Klinck, Chief Commercial Officer Ebay Germany. Das Angebot auf dem Marktplatz sei für die Marke ein weiterer Schritt im Ausbau der Multi-Channel-Aktivitäten, um Umsatz und Reichweite zu vergrößern sowie zusätzliche Kundengruppen zu erschließen, so das Unternehmen. Die Marke profitiere dabei von der gesamten Kundenreichweite von Ebay. Weltweit zählt der Marktplatz 183 Millionen aktive Käufer, davon alleine mehr als 18 Millionen in Deutschland.

Die Nivea-Markenwelt bei Ebay umfasst ein vielfältiges Sortiment von Gesichts- und Körperpflege über Pflegeprodukte für Männer bis zu Sonnen-, Kinder- und Babypflegeprodukten. Für die Präsenz auf der Seite kreierte die Marke Produktbundles zu speziellen Preisen. Darüber hinaus sind einige der angebotenen Produkte exklusiv online und nicht im stationären Einzelhandel erhältlich.

Das Ebay-Partnerprogramm ermöglicht es Markenherstellern, ihre Produkte in einem individuell auf sie zugeschnittenen Umfeld zu präsentieren. Händler, die von den Herstellern für den Verkauf der Waren zertifiziert wurden, werden bei Ebay als autorisierter Verkäufer gekennzeichnet. So können Markenhersteller eine hochwertige Verkaufspräsenz bei Ebay einrichten, auch ohne selbst als Verkäufer tätig zu werden. Mittlerweile nehmen mehr als 450 Marken an diesem Partnerprogramm teil.