Halloren: Vorstand erweitert

Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat zum 1. August den Vertrag mit dem bisherigen – alleinigen – Vorstand Ralf Wilfer um zwei Jahre verlängert. Wilfer kümmere sich um die konsequente Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen und Neuausrichtung der Firma.

Halloren ist nach eigenen Angaben die älteste Schokoladenfabrik in Deutschland. Der damals 53-Jährige Wilfer hatte – nach zuvor fünf Monaten mit einem Sanierungsexperten an der Spitze – im Herbst 2018 das Ruder der Firma als alleiniger Vorstand übernommen. Halloren war in die roten Zahlen geraten. Als Konsequenz hatte der Aufsichtsrat entschieden, die gesamte Führungsriege um den damaligen langjährigen Vorstand Klaus Lellé abzusetzen. 2018 beschäftigte Halloren nach bisherigen Angaben rund 260 Mitarbeiter.