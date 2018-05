Spar Österreich:Eigenmarkenlinie für unterwegs

28.05.2018 Lebensmittel Praxis

In Österreich lanciert Spar eine neue Eigenmarkenlinie unter dem Label „Fresh to go“. Angeboten werden Frischprodukte für den Direktverzehr und für unterwegs. Bei der schnellen Verpflegung außer Haus will eine neue Generation von Konsumenten nicht einfach nur satt werden, verkündet Spar.

Das Essen soll fein munden, ansprechend präsentiert sein, viel Abwechslung bieten und Körper und Geist stärken. Die neue Eigenmarke von Spar „Fresh to go“ vereine Eigenschaften, die die junge Konsumenten Generation heute erwartet. Zu bekommen sind Salat-Bowls, Becher mit geschnittenen frischen Früchten, Smoothie- und Saftkombinationen, südländische Antipasti ohne Öl, ofenfrische Focaccias und Pizzas, Brötchen nach alter Backtradition und saisonale Desserts. Insgesamt 60 Snacks und Take away-Mahlzeiten hat Spar zusammen mit seinen Lieferanten für seine neue Convenience-Eigenmarke entwickelt.

Sie entsprechen alle den modernen Bedürfnissen der heutigen Konsumenten. Sie werden täglich frisch hergestellt und bieten saisonale Variationen. Viele der genussfertigen Produkte können sowohl warm wie auch kalt verzehrt werden.