Bei den neun nominierten Thekenteams war die Spannung spürbar, als das Moderatoren-Duo Heidrun Mittler und Reiner Mihr (Redakteurin und Chefredakteur Lebensmittel Praxis) die Ergebnisse der Fachjury bekanntgab.

Bei den Märkten mit kleiner Verkaufsfläche setzte sich das Thekenteam von Konsum Dresden gegen die Mitbewerber durch. In der engeren Wahl waren außerdem Edeka Brüggemeier in Wachtendonk sowie Rewe in Ittenbach. In der Kategorie der mittelgroßen Märkte hat der Remstal-Markt Mack die Nase vorn. Zu den Finalisten zählen ebenfalls Edeka Wilger aus Borken und Rewe Dugandzic aus Bedburg. In der Kategorie der großen Märkte heißt der Preisträger Rewe Burmeister aus Buxtehude. Mit im Rennen waren Edeka Schroff in Kleve sowie der Rewe-Markt im niedersächsischen Sarstedt.

Ebenfalls viel beachtet: Die Prämierung der diesjährigen Fleisch-Star-Talente. Die Auszubildenden (oder ehemals Auszubildenden: einige haben die Abschlussprüfung mittelweile abgelegt) starteten in zwei Gruppen: Produktion und Verkauf. Preisträgerin Verkauf darf sich seit gestern Abend Hashini Warnakulasuriya nennen; sie arbeitet bei Edeka Scheller in Dresden. Bester Produktioner ist Jacob Bartz von Edeka Buch in Hofheim/Taunus.

Die Gäste auf dem Petersberg feierten auch die Finalisten des Nachwuchs-Wettbewerbs: Lisa Pöthmann (Rewe Craemer, Euskirchen), Samuel Welitschko (Rewe-Center Michelstadt), Sarina Witt (ausgebildet im Marktkauf Lage) und Julian Woite (Rewe in Zirndorf).

