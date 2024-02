Es handelt sich um Jacob Bartz (Edeka Buch in Hofheim), Hashini Warnakulasuriya (Edeka Scheller in Dresden), Lisa Pöthmann (Rewe Craemer in Euskirchen), Samuel Welitschko (Rewe-Center Michelbach), Sarina Witt (Ausbilder war Marktkauf in Lage) und Julian Woite (Rewe-Center in Zirndorf).