Nach dem Volontariat und ersten Erfahrungen als Redakteur bei der Kölnischen Rundschau war Hendrik Varnholt Senior Reporter und Teamleiter beim Wall Street Journal und bei Dow Jones. Bevor er zur WirtschaftsWoche wechselte, schrieb Varnholt für die Lebensmittel Zeitung. In seinen gut fünf Jahren als Chefreporter und Ressortleiter Industrie gewann er umfassende Branchenkenntnisse über die Ernährungswirtschaft und den Lebensmittelhandel. „Wir freuen uns sehr, Hendrik Varnholt an Bord zu haben. Er ist ein exzellenter Journalist. Die Bandbreite an renommierten Titeln, für die er bislang gearbeitet hat, ist beeindruckend. Hendrik Varnholts fachliches, journalistisches und digitales Know-how wird uns helfen, die Lebensmittel Praxis auch in Zukunft als unverzichtbares Branchenmagazin weiterzuentwickeln“, betont Dr. Ludger Schulze Pals, Geschäftsführer des Lebensmittel Praxis-Verlages.

Hendrik Varnholt löst Reiner Mihr ab, der seit fast 24 Jahren Chefredakteur der Lebensmittel Praxis ist. Reiner Mihr geht am 30. April 2024 mit seinem 65. Lebensjahr in Ruhestand. Der langjährige Chefredakteur war und ist das Gesicht der Lebensmittel Praxis. Sein Fachwissen und sein Netzwerk sind legendär. In seiner Amtszeit hat Reiner Mihr die erfolgreichen Wettbewerbe und Events der Lebensmittel Praxis mit aufgebaut. Das gilt insbesondere für den „Supermarkt des Jahres“, der Branchenevent für den Lebensmittelhandel schlechthin. „Reiner Mihr hat gleich zwei bestechende Eigenschaften: eine leichte, aber präzise Schreibe und eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Es gibt kaum jemanden in der Ernährungswirtschaft und im Lebensmittelhandel, die oder den Reiner Mihr nicht kennt und umgekehrt. Außerdem zeichnen ihn seine enorme Branchenkompetenz und die Nähe zu den Menschen in Industrie und Handel aus. Wir sagen danke für fast 24 Jahre Leidenschaft für die Lebensmittel Praxis“, zieht Ludger Schulze Pals Bilanz einer erfolgreichen Amtszeit.

Reiner Mihr

Die Lebensmittel Praxis ist mit einer Auflage (Print und digital) von über 60.000 Heften (IVW IV/2023) das mit Abstand auflagenstärkste Magazin für den Lebensmittelhandel. Ergänzt wird das Magazin durch ein breites digitales Angebot (z.B. Newsletter, Fachportal und Social Media). Das redaktionelle Programm wird ergänzt durch zielgruppengerechte Veranstaltungen und Branchenawards für Spitzenleistungen (z.B. Supermarkt des Jahres, Fleisch-, Käse, Regional- und Tiefkühl-Star). In der Lebensmittel Praxis kommen die Entscheider in den Handelszentralen und in der Industrie ebenso zu Wort wie die Macher vor Ort. Die Redaktion vermittelt Know-how über Strategien, Produkte und Verkaufsprozesse. Das Magazin erscheint im Lebensmittel Praxis-Verlag, der wiederum Teil der Unternehmensgruppe Landwirtschaftsverlag Münster ist.

Pressekontakt:

Dr. Ludger Schulze Pals

Hülsebrockstr. 2–8

48165 Münster

Tel. +49 2501-801 6600

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Über den Lebensmittel Praxis-Verlag und den Landwirtschaftsverlag

Die LP erscheint im Lebensmittel Praxis-Verlag. Dieser ist Teil des Landwirtschaftsverlags Münster, der mit seinen Medien- und Dienstleistungsangeboten in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel und Landleben mit einem Gesamtumsatz von über 115 Mio. € zu den zehn umsatzstärksten deutschen Fachverlagen gehört. Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Münster und an seinen weiteren Standorten in Deutschland, Polen und Österreich.