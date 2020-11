Gunz: Gründer übergibt seine Aufgaben

Werner Gunz (Foto, m.), Gründer von Gunz Warenhandel mit Sitz in Mäder (Vorarlberg/Österreich), übergibt das Geschäft an die nächste Generation. Sein ältester Sohn Stefan (Foto, r.) leitet künftig die Standorte in Mäder, Magdeburg, Chur und Minsk. Michael Temel (Foto, l.) wird Geschäftsführer.