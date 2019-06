Katjesgreenfood: Investiert in neues Startup von „Beyond Meat“ Chef-Entwickler

Anzeige

Anderson und sein Mitgründer Bill Glaser haben nach „Beyond Meat“ mit „PigOut“ eine neue Innovation im alternativen Proteinbereich auf den Markt gebracht. Auf Basis von gebackenen und gewürzten Pilzen stellen sie u. a. vegane Speckchips her, die wie Schweinespeck schmecken, aber ohne den Einsatz von tierischen Inhaltsstoffen auskommen. Zusätzlich überzeugen die PigOut Bacon Chips durch einen um 73 Prozent reduzierten Anteil an gesättigten Fettsäuren und um 68 Prozent reduzierten Anteil an Salz. „PigOut ist der nächste Game Changer im Markt für alternative Proteine“, so Dr. Manon Sarah Littek, Geschäftsführerin „Katjesgreenfood. „Mit diesem Investment führen wir die Unternehmens-DNA von Katjes fort, die bereits seit 2010 die Gelatine aus den Produkten genommen hat.“