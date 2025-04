Nach Fällen im Ausland Bauernverband warnt vor Rückkehr der Maul- und Klauenseuche

Der Deutsche Bauernverband (DBV) sieht ein erhöhtes Risiko für einen erneuten Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Deutschland. Grund sind aktuelle Fälle in Ungarn und der Slowakei. Der DBV mahnt zur Vorsicht und sieht auch Verbraucher in der Pflicht.