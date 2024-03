In der Schillergalerie im Dresdener Konsum steht einer der besten Fleischtheken Deutschlands, ausgezeichnet von der LP mit dem Fleisch-Star 2024. An ihren Erfolg glauben auch der Gin-Produzent Benjamin Kirsten und der Limo-Hersteller Stefan Kubitz.

Gemeinsam haben sie „Der Schwatte Tonic“ entworfen, der einzige Gin, bei dem zuerst das Tonic ins Glas gefüllt werde. Übermorgen, am Mittwoch, 13. März, präsentieren sie in Dresden „Das Schwatte Tonic“ erstmals der Öffentlichkeit. Großes vor bzw. Bomforzionöses hat auch das Start-up Madebymade aus Pegau nahe Leipzig, das aus Insektenlarven Proteinmehl herstellt. Es soll Fisch- und Sojamehl ersetzen und als Dünger sowie Futter für Ziervögel dienen. Neun Weingüter aus Sachsen, unter anderem das Staatsweingut Schloss Wackerbarth und das Weingut Drei Herren aus Radebeul, werben noch bis morgen auf der Prowein. Aus Sicht von Thomas Horn, dem Geschäftsführer der sächsischen Wirtschaftsförderung, gehe es dabei auch um den Erhalt der Kulturlandschaft, die für den Tourismus im Freistaat wichtig sei. Noch mehr Neues (Eiswein, Fleischwaren Richter, Bienenwirtschaft Meißen, Teigwaren Riesa, Plukon Döbeln, Zetti) und Innovatives (Trash Galore, Magnesiumakkus, Agentur für Sprunginnovationen) aus dem Freistaat, lesen Sie im Regionalreport Sachsen in der LP 4. Im dazugehörigen Podcast äußert sich Professor Dr. Thomas Henle von der TU Dresden zu Chemie in Lebensmitteln.

