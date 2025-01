Ernährungsstrategie des Bundes – warum sich die Branche mit einem Bundesinstitut streitet

Vermisst beim Bund den Dialog auf Augenhöhe: Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff. Bildquelle: Nils Krueger

Wenn sich 19 Verbände der Lebensmittelwirtschaft auf einen gepfefferten Protestbrief an Bundesernährungsminister Cem Özdemir einigen, muss bei ihnen die Wut im Bauch groß sein. Dieses Bündnis unter anderem aus Lebensmittelverband Deutschland, Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und Deutschem Bauernverband greift einen Stakeholder-Prozess an, der im Zuge der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie des Bundes läuft. Ihn führt das staatliche Max Rubner-Institut (MRI) seit 2023 im Auftrag des Ministeriums durch. Das Ziel ist das Erarbeiten einer Methodik. Mit ihr sollen Reduktionsziele für Zucker, Fette und Salz wissenschaftlich abgeleitet werden. Der Abschlussbericht soll noch im ersten Quartal des laufenden Jahres erscheinen.

Die schweren Vorwürfe in dem Brief: Das bisherige Verfahren werfe „erhebliche Zweifel an einer ergebnisoffenen Einbindung der Praxis“ auf. Bei dem MRI-Prozess erfolge „eine Partizipation der Wirtschaftsmitglieder zum Schein“.

Keine Frage: Das Spektrum der knapp 100 Prozessbeteiligten ist breit und beeindruckend. Neben elf Universitäten, sieben Hochschulen und sieben außeruniversitären Forschungsinstituten bringen sich das Bundesinstitut für Risikobewertung, das Robert Koch-Institut und das Bundeszentrum für Ernährung ein. Hinzu kommen fünf Fachgesellschaften für Ernährung. Unter den acht „sonstigen Institutionen“ findet sich sogar die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Zweistufig angelegter Stakeholder-Prozess

Neun Verbände der Lebensmittelwirtschaft vervollständigen das Bild: Lebensmittelverband Deutschland; Milchindustrie-Verband; Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft; Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks; Verband Deutscher Großbäckereien; Bundesverband Deutscher Wurst- und Schinkenproduzenten; Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie; Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie und die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke.

Der Stakeholder-Prozess ist zweistufig angelegt und wird vom MRI-Präsidium gelenkt. Nach Arbeitsgruppen-Treffen aus den Bereichen „Public Health“ und „Reformulierung“ zwischen Herbst 2023 und Anfang 2024 gab es von Mai bis Juli des vergangenen Jahres jeweils zwei Strategiefeld-Treffen zu Zucker, Fetten und Salz. Im Oktober wurde auf einer Infoveranstaltung ein erstes Ergebnispapier vorgestellt. Für Kommentare hatten die Stakeholder sechs Wochen Zeit.

Und die Lebensmittelwirtschaft? Die war nach Darstellung von Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff vom Lebensmittelverband Deutschland lediglich in der ersten Prozessstufe beteiligt und in dieser auch nur im Arbeitsbe­reich „Reformulierung“. Die entscheidenden Strategiefeld-Treffen der zweiten Prozessstufe hätten ohne Branchenbeteiligung stattgefunden. Doch gerade die zweite Prozessstufe hatte es in sich. Schließlich wurden hier die Ergebnisse der ersten Stufe aus den Bereichen „Public Health“ und „Reformulierung“ zusammengeführt.

Minhoff verdeutlicht seine Sichtweise: „Unser technologisches und wissenschaftliches Fachwissen war nur bis zu einem bestimmten Punkt in diesem Prozess willkommen. Unsere Meinung in Bezug auf die Einordnung in gesundheitspolitische Fragestellungen sollte nicht berücksichtigt werden.“ Weil die Lebensmittelbranche „in entscheidenden Phasen ausgeschlossen“ worden sei, spiegelten die bereits formulierten denkba­ren Maßnahmen wie zum Beispiel Werbebe­schränkungen und steuerliche Eingriffe „keineswegs einen Konsens“ wider.

MRI bittet um mehr Zeit und Geduld

Das Max Rubner-Institut sieht das anders. Behördensprecherin Dr. Iris Lehmann sagt auf Anfrage der Lebensmittel Praxis: „Wir sind der Überzeugung, dass es einem partizipativen Prozess nicht guttut, schon vor dem Abschluss zu einzelnen inhaltlichen Einlassungen zu kommunizieren. Wir bitten sehr darum, allen Beteiligten am Prozess die Zeit zu lassen, die er braucht.“ Selbstverständlich würden alle beim MRI eingegangenen Kommentare im weiteren Prozess berücksichtigt, so Iris Lehmann. Zu den Details des offenen Branchen-Briefes und den konkreten Vorwürfen aus der Lebensmittelwirtschaft äußerte sich das MRI auf eine weitere LP-Anfrage hin nicht.

MRI-Präsidentin Tanja Schwerdtle, die erst seit September 2024 im Amt ist, schlug jedoch bei einer Bundestagssitzung im Dezember versöhnlichere Töne an: Die angestrebten Reduktionsziele seien nur zusammen mit der Industrie erreichbar, versicherte sie.