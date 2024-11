Die LP wollte es wissen: Wo stehen 2024 die besten Fischtheken des Landes? Was zeichnet die Gewinner aus und was sind ihre Geheimrezepte? Hier sind die Ergebnisse!

Ein trendiger Blickfang: die Fischtheke in der Globus-Markthalle in Eschborn. Bildquelle: Aichinger

Die Fischtheke ist ein Filetstück im Supermarkt. Mit ihr grenzt sich der Markt vom Wettbewerb ab. Mit ihr bindet er Kunden wie mit keiner anderen Frische-Abteilung. Dafür gibt es kein Patent-, kein Geheimrezept. Es kommt auf die Zutaten an. Zuallererst ist das der richtige Standort, gefolgt von der Gestaltung. Das Ambiente muss unverkennbar sein. Dazu kommt das passgenaue Sortiment. Dabei ist der Kunde der Maßstab der Dinge. Fast alles ist möglich. An einer Theke sind es die Austern, an der anderen die Fischbrötchen. Auch mit Nachhaltigkeit und Regionalität punkten die Theken. Ebenso wichtig sind Zertifizierungen, die von den Fachkräften in der Praxis angewandt werden. Bei der Präsentation sind Frische und Qualität das A und O. Wobei die ultra­frische Ware in vielfältiger Form in die Auslage kommt: gefroren, frisch, geräuchert, verarbeitet in Fischmari­naden und Salaten sowie vorbereitet und küchenfertig zubereitet. Je nach Kundschaft kann die Fischtheke mit einem Bistro oder Restaurant kombiniert werden. Je nach Standort gibt es dann frische Austern und Muscheln, Fischbuletten oder Gerichte, für die sich der Gast den Fisch aus der Theke selbst aussuchen kann.

Hinzu kommt – und das unterscheidet den serviceorientierten Markt vom Rest – das kompetente Personal hinter der Theke. Fisch ist hochsensibel und facettenreich. Hier ist Fachkompetenz gefragt. Da reicht es nicht, nur zu verkaufen, hinter der Fischtheke ist Expertenwissen angesagt. Das muss nicht die zertifizierte Fisch-Sommelière sein, doch zur Herkunft und Haltung müssen die Mitarbeiter dem Kunden Auskunft geben können. Und dort gibt es Tipps und Empfehlungen zur Zubereitung am heimischen Herd. All das zusammen bietet keine andere Abteilung im Supermarkt. Die Fischtheke ist etwas ganz Besonderes. Mit ihr werden Kunden angespro­chen, und mit Leidenschaft und Empathie werden hier Kunden zu Stammkunden gemacht.

Der Ablauf

Der Wettbewerb „Fischtheke des Jahres 2024“ läuft in zwei Phasen ab. Die Lebensmittel Praxis ruft auf, und die Märkte bewerben sich. Aus den Bewerbungen ergeben sich die Kategorien. In diesem Jahr sind es die zwei Kategorien „Beste Fischtheke bis 5 Meter Thekenlänge“ und „Beste Fischtheke über 5 Meter Thekenlänge“. Das variiert von Jahr zu Jahr und hängt von den Bewerbern ab. In Phase eins geht es um Zahlen wie Warenumsatz pro Kunde, Warenumsatz pro Meter Verkaufstheke, aber auch um die Entwicklung von Kunden und Umsatz, den Rohertrag und die Personalkosten. Um nur einige zu nennen. Insgesamt sind es elf Kriterien, und eins sei an dieser Stelle verraten: Kein Markt hat bei allen Kriterien die Nase vorn. Die Zahlen stehen für das erfolgreiche unternehmerische Handeln, denn kein Händler kann sich eine unrentable Theke leisten. Die Zahlen entscheiden, wer nominiert wird. Doch das können immer nur die besten drei Märkte der jeweiligen Kategorie sein. Das sollte keinen Markt zum Aufgeben bewegen, denn im nächsten Jahr und in einer ganz anderen Zusammensetzung der Bewerber heißt es für alle Märkte: zurück auf Los.

Die Redaktion testet anonym

In Phase zwei werden die Fischtheken anonym besucht. Die Tester gehen entsprechend Testbericht vor: beobachten, kaufen ein, essen (vielleicht) und stellen Fragen. Im Praxisteil sind es insgesamt 25 Kriterien in fünf Rubriken, und auch hier ist es eher selten der eine Markt, der brilliert. Beide Teilergebnisse werden in Prozent umgerechnet, und erst zusammen ergeben sie das Gesamtergebnis. Im Zweifelsfall werden die weichen Kriterien wie Services und Kundenbindungsmaßnahmen herangezogen.

Petri Heil allen Teilnehmern und Gewinnern und Petri Heil den zukünftigen Kandidaten, denn nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf!

Karsten Nüsken über das Erfolgsgeheimnis erfolgreicher Fischtheken

Theke mit bis zu 5 Metern Länge

Gold: Edeka Nüsken, Am Moselbach 5-7, 45731 Waltrop WU/m Theke: 7.300 Euro

WU/Kunde: 6,89 Euro

Umsatzentwicklung 2023 zu 2022: +32,5 %

Kundenentwicklung 2023 zu 2022: +28 % +++ Fisch-Sommelière

+++ regionale Lieferanten

+++ Austern-Seminare

Edeka Nüsken in Waltrop überzeugt nicht nur mit Zahlen, auch die Tester sind voll des Lobs: „Wäre der Laden in meiner Nachbarschaft, wäre ich dort Stammkunde.“ Das Sortiment ist vielfältig, genau wie der Imbiss und die Mittagsgerichte. Damit das auch so bleibt, gibt es den Fisch-Pass für das Waltroper Fischhaus: Neun Gerichte bezahlen, das zehnte ist gratis. Zum vielfältigen Angebot kommt das freundliche und kompetente Personal. Das weiß, wie Kunden begeistert werden. Dazu das Seemannsgarn, der wechselnde Newsletter mit Angeboten, Aktionen, Speisekarte und Informationen über die leckeren Früchte aus dem kühlen Nass.

Silber

Rewe Quermann, Babenhauser Str. 20, 33613 Bielefeld

+++ Verkostungen & Probierhäppchen

+++ Präsentationen auch auf Insta

Bronze

Rewe, Hans-Urmiller-Ring 4a, 82515 Wolfratshausen

+++ heimische Fische wie Forelle und Saibling

+++ Verkostungen sowie Verbundangebote

Theke von über 5 Metern Länge

Gold: Edeka Nüsken, Riga Ring 5-15, 59494 Soest WU/m Theke : 13.700 Euro

WU/ Kunde : 16,82 Euro

Umsatzentwicklung 2023 zu 2022: +58 %

Kundenentwicklung 2023 zu 2022: +32 % +++ täglich frische Ware

+++ Veranstaltungen im angeschlossenen Fisch-Restaurant

+++ Surf and Turf-Abend

Fisch ist gesund, und im Soester Fischhaus kann man schon zum Frühstück etwas für seine Gesundheit tun. Von der (Kunden-)Ansprache über die Einrichtung bis zum Angebot an der Fischtheke und den Gerichten auf der Speisekarte ist alles einzigartig und ansprechend gestaltet. Das Sortiment ist umfangreich. Es gibt circa 75 Frischfischprodukte, der Anteil an Spezialitäten liegt bei 35 Prozent, und es gibt Showfische. Im Restaurant locken verschiedene Veranstaltungen, die der Kunde eher an der Küste vermutet. Doch das gelingt nur mit einem guten Mix und Mitarbeitern, die für Fisch brennen und das tagein, tagaus leben.

Silber

Rewe Haase, Sierksdorfer Str. 8, 23730 Neustadt in Holstein

+++ nachhaltige Verpackung

+++ Info- und Show-Events

Bronze

Edeka Simmel, Parkackerstr. 1, 82008 Unterhaching

+++ Beratung auf Deutsch, Italienisch, Arabisch, Türkisch und Albanisch

+++ Live-Grill-Aktion im Juli mit Tipps & Häppchen