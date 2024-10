Selbstbedienung revolutionierte den Lebensmitteleinkauf. Bildquelle: Getty Images

Mann mit Vision, Durchsetzungskraft und großer Klappe: Michael J. Cullen gilt als Erfinder des modernen Supermarkts. Der passionierte Kaufmann arbeitete seit 1902 für die Atlantic & Pacific Tea Company, die Lebensmittelgeschäfte in den USA und Kanada betrieb, sammelte Erfahrungen bei weite­ren Handelsunternehmen und stieg in den 1920er-Jahren zum Bezirksleiter von 94 kleinen Läden der Kroger Grocery & Baking Company im US-Staat Illinois auf. Nebenbei feilte er an seiner Vision für eine neue Generation von Lebensmittelmärkten.

Prozent Spanne auf 300 von 1.100 Artikeln veranschlagte King-Kullen- Gründer Michael Cullen. 10

Mal mehr Verkaufsfläche als Krämerläden bot King Kullen, Lager wurden eingespart.

Statt der 40 bis 50 Quadratmeter großen Krämerläden mit Bedienung plante Cullen in einem ersten Test fünf „monströse Läden“ mit 12-Meter-Front und 40 bis 50 Meter Tiefe, ein bis drei Häuserblocks von teuren Geschäftszentren entfernt und mit reichlich Parkplätzen. Die Läden sollten mit weniger Personal auskommen, zu 20 Prozent Bedienung bieten und zu 80 Prozent in Selbstbedienung funktionieren. Diese und weitere Details beschrieb Cullen 1929 in einem Brief an seinen obersten Chef bei Kroger, dem er sein Konzept anbot.

Angepasst an die Zukunft

Seine Ausführungen zeigen: Cullen erkannte früh, dass die Bedeutung des Automobils für Privathaushalte zunehmen würde und der günstigere Wocheneinkauf unter einem Dach großes Potenzial bot. Bis dahin kauften Verbraucher nach Bedarf bei spezialisierten Geschäften ein. Cullen bündelte Fleischwaren, Milchprodukte, Obst und Gemüse sowie Haushaltswaren in einem großen Geschäft, sparte Lohn- und Lagerkosten. Vollmundig erklärte er in seinem Brief die Kalkulation: „Stellen Sie sich das vor – ein Mann, der 300 Artikel zum Selbstkostenpreis und weitere 200 Artikel zu 5 Prozent über dem Selbstkostenpreis verkauft – das hat noch nie jemand auf der Welt gemacht. Es ist auch noch nie jemand über den Atlantik geflogen, bis Lindbergh es tat.“ Für seine Mischkalkulation plante er zudem, 300 Artikel mit 15 Prozent Aufschlag und 300 Artikel zu 20 Prozent über dem Selbstkostenpreis zu verkaufen. Bis dahin hatten Filialgeschäfte mit einheitlichen Spannen von rund 25 Prozent, Einzelgeschäfte sogar mit einer Spanne von rund 40 Prozent kalkuliert.

Sein Brief blieb unbeantwortet. Cullen kündigte und gründete 1930 mit einem Partner im New Yorker Stadtteil Queens den ersten King-Kullen-Supermarkt, den er in großformatigen Anzeigen als „den größten Preisbrecher der Welt“ bewarb. Nach Definition der US-ameri­ka­nischen Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian erfüllte Cullens Pilotmarkt als Erster alle fünf Kriterien, die einen modernen Supermarkt ausmachen: Selbstbedienung, separate Produktabteilungen, Discountpreise, Marketing und hohes Verkaufsvolumen. 1936 setzte Cullen mit 17 Standorten bereits rund 6 Millionen US-Dollar um, heißt es auf der Website des Familienunternehmens, das heute in vierter Generation von Tracey Cullen geführt wird.