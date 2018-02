Dr. Oetker:Investiert in Fototorten

20.02.2018 Lebensmittel Praxis

Die Dr. August Oetker KG hat über eine ihrer Beteiligungsgesellschaften einen Minderheitsanteil (49 Prozent) an der InterNestor GmbH, dem europäischen Marktführer für individualisierbare Fototorten, übernommen.

Anzeige

Die Anteile wurden von den Altinvestoren KSK-Wagniskapital GmbH und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie der InterNestor GmbH erworben. Über die Kaufpreissumme wurde Stillschweigen vereinbart. Das Unternehmen mit Sitz in Köln betreibt Onlineshops in fünf Ländern (Deutschland: deineTorte.de, Frankreich: votreGateau.fr, Niederlande: jeEigenTaart.nl, Polen: twojTort.pl und Schweden: dinTårta.se) und beschäftigt mehr als 60 Mitarbeiter. Pro Monat produziert das Unternehmen mehrere tausend Torten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

Das im Jahr 2006 von Alexander Weinzetl und Henrik Svensson gegründete Unternehmen hat sich seitdem einen Namen im Bereich der Tortenlieferdienste gemacht, vor allem durch die Individualisierung per Online-Tortenkonfigurator. Die kreativen Backwaren entstehen im eigenen Konditorenmeisterbetrieb in Köln.

Die InterNestor GmbH wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen tätig sein und gleichzeitig von dem Zugang zur Oetker-Gruppe, insbesondere zu der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG und der Oetker Digital GmbH, profitieren. Das aktuelle Management und die Mitarbeiter bestehen unverändert fort. „Mit dem Erwerb der Minderheitsanteile an der InterNestor GmbH investiert Oetker in eine bereits etablierte Plattform für anspruchsvolle und kreative Torten und wird sie mit dem breiten Know-how unseres Gruppenunternehmens Oetker Digital intensiv unterstützen. Die Beteiligung ergänzt dabei unser bereits bestehendes digitales Kuchenportfolio – wie zum Beispiel oetker.de, backen.de und kuchenfreude.de – optimal und fördert unsere Expansionsstrategie in diesem Zukunftssegment“, berichtet Dr. Albert Christmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG und der Oetker Digital GmbH.