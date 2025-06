Das niederländische Start-up Food Influencers United verbindet Online-Rezepte mit Lebensmittel-Onlineshops. Rewe, Knorr und Kraft Heinz sind die ersten Partner in Deutschland. Die Technologie ermöglicht Nutzern, Rezeptzutaten per Klick in den Warenkorb zu übertragen.

Technologie Food Influencers United startet in Deutschland

Die Technologie von Food Influencers United ermöglicht es den Nutzern, Online-Rezepte mit den Warenkörben von Online-Supermärkten zu verknüpfen. Bildquelle: Food Influencers United

Das niederländische Start-up Food Influencers United (FIU) hat seinen Markteintritt in Deutschland bekannt gegeben. Das Unternehmen bietet eine Technologie an, die Online-Rezepte direkt mit den Warenkörben von Lebensmittel-Onlineshops verknüpft. Zu den ersten Partnern in Deutschland zählen der Einzelhändler Rewe sowie die Marken Knorr und Kraft Heinz, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Technologie ermöglicht es Nutzern, die Zutaten eines Online-Rezepts mit einem Klick in den Warenkorb eines Lebensmittel-Onlineshops zu übertragen. Das Unternehmen präsentierte die Lösung erstmals in Deutschland auf dem OMR-Festival 2025 in Hamburg. In den Niederlanden arbeitet FIU nach eigenen Angaben bereits mit Marken wie Maggi, Iglo und Bonduelle zusammen.

„Das Food-Marketing in Deutschland ist bereit für Veränderung. Nach überzeugenden Conversion-Kennzahlen in den Niederlanden bringen wir unsere Innovation nach Deutschland“, erklärte FIU-Gründer Kees Meershoek laut der Mitteilung. Die Technologie soll demnach vor allem im Moment der Inspiration beim Stöbern durch Online-Rezepte wirken.

Kraft Heinz setzt auf direkte Kaufanbindung

„Nach messbarem Erfolg in den Niederlanden war die Expansion mit Food Influencers United nach Deutschland für Kraft Heinz strategisch zwingend“, teilte Alexander Mishutin, Media and Digital Manager Europe and Pacific Developed Markets bei Kraft Heinz, mit. Die Plattform ermögliche eine direkte Verbindung zum Kauf, die klassisches Marketing nicht bieten könne.

Online-Rezepte erzielen in Deutschland nach Angaben von FIU jährlich mehr als vier Milliarden Seitenaufrufe. Das Unternehmen will Content-Ersteller, Rezeptplattformen, Marken und Händler miteinander verbinden. Auf der OMR in Hamburg hat FIU nach eigenen Angaben bereits weitere Kooperationen mit Food-Content-Kreatoren angestoßen.