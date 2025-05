Der Chef der Karlsberg Brauerei, Christian Weber (Foto), ist zum Präsidenten der Brewers of Europe gewählt worden. Der 46-Jährige will sich für Entbürokratisierung sowie eine bessere Energie- und Verpackungspolitik einsetzen. Deutschland ist mit knapp 1.500 Brauereien der größte Bierproduzent in Europa.

Christian Weber ist neuer Präsident der „Brewers of Europe“. Delegierte aus 28 Staaten wählten den 46-Jährigen bei der Generalversammlung am Dienstag in der polnischen Hauptstadt Warschau einstimmig an die Spitze. Bildquelle: DBB/CHLietzmann

Der Geschäftsführende Gesellschafter der Karlsberg Brauerei, Christian Weber, führt künftig den europäischen Brauereiverband Brewers of Europe. Die Delegierten aus 28 Staaten wählten den 46-Jährigen bei der Generalversammlung in Warschau einstimmig zum Präsidenten. Das teilte der Deutsche Brauer-Bund mit.

Verband vertritt mehr als 10.000 Brauereien

Weber folgt auf den Finnen Lasse Aho, der den Verband fünf Jahre lang geführt hatte. „Die Brewers of Europe sind ein schlagkräftiger Verband, der über ein breites Netzwerk verfügt und gut gerüstet ist für die Herausforderungen der Zukunft“, sagte Weber. Nach dem Amtsantritt der EU-Kommission und der Konstituierung des Europaparlamentes wolle er den Dialog mit der Politik suchen. Dabei gehe es unter anderem um Entbürokratisierung sowie Energie- und Verpackungspolitik.

Weber leitet das 1878 gegründete Familienunternehmen Karlsberg Brauerei in fünfter Generation. Seit Januar 2024 ist er dort Geschäftsführender Gesellschafter neben seinem Vater Richard Weber. Der neue Präsident der Brewers of Europe studierte Wirtschaftswissenschaften an der University of Edinburgh und sammelte Erfahrungen in der Lebensmittel- und Getränkebranche in der Schweiz und in Ghana. Vor seinem Eintritt bei Karlsberg arbeitete er für Heineken in Österreich.

Der 1958 gegründete Dachverband Brewers of Europe mit Sitz in Brüssel vertritt die Interessen von mehr als 10.000 europäischen Brauereien. Deutschland ist mit knapp 1.500 Brauereien und einer Jahresproduktion von mehr als 8 Milliarden Liter der größte Bierproduzent in Europa. Weber steht seit 2023 auch an der Spitze des Deutschen Brauer-Bundes, dem nach eigenen Angaben größten Brauereiverband Europas.