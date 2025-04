Quartalszahlen L’Oréal erzielt solides Wachstum

Der Kosmetikkonzern L’Oréal ist mit einem soliden Umsatzplus in das Jahr 2025 gestartet. Während das Geschäft in Nordamerika unter Druck stand, trugen starke Ergebnisse in Europa, Asien und Schwellenländern zum Wachstum bei.