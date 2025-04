Der britische Konsumgüterkonzern Unilever übernimmt die britische Körperpflegemarke Wild. Das 2020 gegründete Unternehmen vertreibt Deodorants und weitere Pflegeprodukte ohne Plastikverpackungen. Wild hat sich zur führenden Marke für nachfüllbare Deodorants in Großbritannien entwickelt.

Mit der Übernahme der britischen Naturkosmetikmarke Wild will Unilever sein Portfolio in Richtung Premium-Produkte und Wachstumssegmente optimieren. Bildquelle: Unilever

Der Konsumgüterkonzern Unilever hat die britische Körperpflegemarke Wild übernommen. Die finanziellen Details der Transaktion gab Unilever nicht bekannt.

Wild vertreibt nach eigenen Angaben Deodorants, Lippenpflegeprodukte, Duschgele und Handwaschmittel. Die Produkte basieren auf pflanzlichen Inhaltsstoffen und kommen ohne Plastikverpackungen aus. Das Unternehmen verkauft seine Produkte vor allem in Großbritannien, Europa und den USA. Der Vertrieb erfolgt über den eigenen Online-Shop, digitale Marktplätze und den stationären Handel.

Wild wurde 2020 in Großbritannien gegründet. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben zur führenden Marke für nachfüllbare Deodorants in Großbritannien entwickelt. Die Marke setzt auf ein Premium-Positionierung und spricht ihre Kunden vor allem über soziale Medien an.

Unilever-Manager Garcia lobt innovative Markenführung

„Wir freuen uns sehr, Wild in der Unilever-Familie willkommen zu heißen“, teilte Fabian Garcia, Leiter des Körperpflegegeschäfts von Unilever, mit. Der innovative Ansatz bei Rezepturen und Verpackungen sowie das Marketing über soziale Medien machten Wild zu einer herausragenden Marke. Wild-Mitgründer Charlie Bowes-Lyon erklärte: „Der Zusammenschluss mit Unilever markiert ein spannendes neues Kapitel für Wild.“

Mit der Übernahme will Unilever sein Portfolio in Richtung Premium-Produkte und Wachstumssegmente optimieren. Wild soll von der Expertise, der Größe und der Reichweite des Konsumgüterkonzerns profitieren.